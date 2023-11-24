СК выяснил обстоятельства гибели 12-летнего школьника из Ачинска

У жителей города возникли подозрения, что в одиночку ребенок мог совершить такое жестокое убийство. О пропаже мальчика полиции сообщила его мать. По ее словам, 17 ноября сын ушел в школу и перестал выходить на связь.

Его труп нашли на следующий день в реке Мазулька. В ходе следствия установили, что ребенка ударили по голове топором и нанесли несколько ножевых ранений.

Кровавый след привел правоохранителей к дому, где жил одноклассник погибшего. Там же обнаружили кровь школьника и его рюкзак. Следствие предположило, что дети поссорились между собой и один из них убил другого.

После преступления школьник отвез тело жертвы к реке, а потом пошел на уроки в школу. Его родителей в этот момент дома не было. Подросток сознался в убийстве одноклассника , сейчас он находится в социальном учреждении.

Мать погибшего заявила «360», что подозреваемый всегда был приветливым и общительным, поэтому не мог совершить такое зверское преступление.