СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Щелкове
Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбудили в Щелкове. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Двух раненых полицейских на проселочной дороге в поселке Фряново 7 апреля увидел прохожий. Мужчины были без сознания. Один из правоохранителей позже скончался от огнестрельных ранений. К месту происшествия выехали опытные следователи и криминалисты.
«Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению», - передали в СК.
Вечером 7 апреля в Подмосковье неизвестные напали на четверых полицейских. По изначальным данным, двое стражей порядка погибли , еще двое - пострадали. Злоумышленники успели сбежать, их разыскивают.