СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Щелкове

Двух раненых полицейских на проселочной дороге в поселке Фряново 7 апреля увидел прохожий. Мужчины были без сознания. Один из правоохранителей позже скончался от огнестрельных ранений. К месту происшествия выехали опытные следователи и криминалисты.

«Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению», - передали в СК.

Вечером 7 апреля в Подмосковье неизвестные напали на четверых полицейских. По изначальным данным, двое стражей порядка погибли , еще двое - пострадали. Злоумышленники успели сбежать, их разыскивают.