СК возбудил уголовное дело по факту отравления ребенка метадоном в Красногорске

В медучреждение Красногорска 26 ноября доставили двухлетнего ребенка с признаками отравления. Во время обследования врачи обнаружили в организме девочки метадон.

По факту отравления ребенка следственный отдел по городу Красногорску возбудил уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ». Следствие устанавливает обстоятельства, при которых метадон попал в организм ребенка.

По данным источника «360», девочка с отцом зарегистрированы в Москве, мать прописана в Белоруссии. Семья проживает в деревне Глухово, на профилактическом учете не состоит. Известно, что отец девочки имеет не одну судимость за кражу и хранение наркотиков. Мать ребенка не судима, к административной ответственности ранее не привлекалась.

По информации Telegram-канала Mash , ребенок отравился метадоном, оставленным в открытом доступе отцом-наркоманом, что подтвердила экспертиза.