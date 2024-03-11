СК возбудил дело после того, как ребенка парализовало во время родов в Новосибирске
В Новосибирске младенец во время родов получил травму, в результате чего его частично парализовало. По факту произошедшего завели уголовное дело, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«Председатель СК России (прим. ред. - Александр Бастрыкин) поставил на контроль результаты расследования уголовного дела о получении травмы новорожденным в Новосибирске», - подчеркнули в ведомстве.
Как стало известно, у ребенка парализовало руки вследствие травмы, полученной в процессе родов. Мать мальчика считает, что такое могло произойти из-за врачебной ошибки.
Стражи правопорядка установят обстоятельства и качество оказания медицинской помощи новорожденному. Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Ранее десятилетнему мальчику парализовало руку после удара током в московском автосалоне.