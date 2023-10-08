СК возбудил дело после подрыва автомобиля секретаря отделения ЕР в Новой Каховке
СК России возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля в Новой Каховке. Из-за взрыва погиб секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Малов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования. Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы для поимки преступников.
«Председателем СК России Бастрыкиным дано поручение руководству СУ СК России по Херсонской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщила пресс-служба.
Ранее стало известно о ранении исполнительного секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова из-за подрыва машины 7 октября. Врачи попытались спасти его, но секретарь умер из-за полученных травм. Сенатор Игорь Кастюкевич назвал покушение на Малова терактом, направленным против мирных жителей Херсонской области.