СК возбудил дело после нападений на силовиков в Ингушетии
Уголовное дело возбудили в Ингушетии по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, 2 марта силовики проводили розыск участников незаконного вооруженного формирования, действующего на территории Республики Ингушетия. При попытке осмотреть расположенную в Карабулаке квартиру правоохранителям оказали вооруженное сопротивление.
«В ходе завязавшегося боестолкновения нейтрализовали шестерых вооруженных лиц», - отметили в ведомстве.
В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Обстоятельства преступления устанавливаются.