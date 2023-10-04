СК возбудил дело о незаконной работе фонда «Возрождение» в Москве
Правоохранители расследуют уголовное дело о незаконной деятельности иностранных неправительственных организаций, которые признаны нежелательными в России. В домах подозреваемых в Москве прошли обыски, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.
По данным ведомства, с осени прошлого года в столице незаконно работал Благотворительный Фонд «Возрождение»* Владимира Мунтяна и религиозная организация «Всеукраинский духовный центр „Возрождение“*.
Следователи вместе с оперативниками во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли вещественные доказательства. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступной деятельности организаторов и их сообщников.
Ранее Генпрокуратура признала деятельность иностранной неправительственной организации BDR Novaja Gazeta-Europe* (Латвия) нежелательной в стране. Решение приняли Басманный суд Москвы и Верховный суд России.
* Признаны нежелательными в России.