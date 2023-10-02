СК возбудил дело о мошенничестве при переселении граждан в Иркутской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья, а также с подтопленных территорий во время наводнения летом 2019 года в Тулуне в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
Дела возбудили по статьям о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и превышении должностных полномочий. Правоохранители провели допрос должностных лиц администрации Тулуна и провели следственные действия.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опроверг информацию о задержании мэра Тулуна Юрия Кариха. По его словам, следственное управление СК России по Иркутской области вызвало мэра на допрос в рамках уголовного дела о переселении людей из ветхого и аварийного жилья. В связи с расследованием в доме Кариха и в администрации Тулуна прошли обыски.