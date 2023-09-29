СК возбудил дело о хищении денег при ремонте кораблей ВМФ России

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Агентство привело текст постановления Басманного суда Москвы об аресте одного из обвиняемых Александра Кузнецова. Он обвиняется по четвертой части статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество в особо крупном размере».

«Настоящее уголовное дело возбуждено по факту хищения денежных средств ОАО ПГ „Новик“ по договорам подряда на сервисное и техническое обслуживание кораблей и судов ВМФ России», - сказано в постановлении суда.

В сентябре стало известно, что Военно-морской флот России до конца 2023 года получит 12 новых кораблей - как надводных, так и подводных. Среди них будут фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск».

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