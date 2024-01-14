СК возбудил дело из-за смерти двухлетнего мальчика в Новой Москве

В ведомстве уточнили, что правоохранители работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства ЧП. Следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружили.

Следователи приступили к допросу родителей и очевидцев, а также назначили проведение судмедэкспертизы.

По словам 35-летней жительницы ТиНАО, в воскресенье утром она оставила в квартире ненадолго четверых своих детей , которым от одного до шести лет. Когда женщина вернулась домой, увидела в ванной маленького сына, который не подавал признаков жизни. Столичная прокуратура взяла под контроль расследование произошедшего.