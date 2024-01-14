14 января 2024, 14:27

СК возбудил дело из-за смерти двухлетнего мальчика в Новой Москве

РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело после гибели двухлетнего мальчика в Новой Москве по статье о причинении смерти по неосторожности. Ребенка без признаков жизни нашла его мать утром 14 января, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что правоохранители работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства ЧП. Следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружили.

Следователи приступили к допросу родителей и очевидцев, а также назначили проведение судмедэкспертизы.

По словам 35-летней жительницы ТиНАО, в воскресенье утром она оставила в квартире ненадолго четверых своих детей , которым от одного до шести лет. Когда женщина вернулась домой, увидела в ванной маленького сына, который не подавал признаков жизни. Столичная прокуратура взяла под контроль расследование произошедшего.

Уголовное дело Дети Следственный комитет России ТиНАО Москва
14 января 2024, 13:46
Двухлетний ребенок погиб в ванной в Новой Москве
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В Новой Москве приступили к расследованию гибели двухлетнего мальчика. Его обнаружили мертвым в ванной комнате в доме на улице Генерала Донского 14 января, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Местная 35-летняя жительница рассказала полицейским, что в воскресенье утром оставила в квартире ненадолго четверых детей в возрасте от одного до шести лет. Вернувшись домой, она увидела в ванной двухлетнего сына, который не подавал признаков жизни.

Другие подробности уточняются. Точную причину смерти мальчика установят после проведенной судмедэкспертизы.

Под контролем прокуратуры следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

В Казани также расследуют смерть двухлетней девочки. Она скончалась в детском саду, потеряв сознание во время игры. Возбуждено уголовное дело.

Дети Москва
14 января 2024, 01:19
Организатора незаконной миграции арестовали в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу организатора схемы незаконной миграции, который легализовал более девяти тысяч человек. Также суд арестовал участника преступной группировки — сотрудника полиции. Об этом в Telegram-канале сообщило следственное управление СК по Ленинградской области.

В преступной группировке было пять человек, двое из которых являются действующими сотрудниками правоохранительных органов. К преступной схеме причастны двое участковых уполномоченных.

С января 2020 года по декабрь 2023 года обвиняемые легализовали более девяти тысяч человек. Организатору предъявили обвинение по статьям «Организация незаконной миграции» и «Дача взятки», полицейского обвинили в «Организации незаконной миграции с использованием служебного положения» и «Получении взятки».

В Петербурге начались обыски в полиции по делу о легализации мигрантов. Злоумышленники за деньги выдавали иностранцам липовые документы, что те якобы законно находятся на территории России.

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу организатора схемы незаконной миграции, который легализовал более девяти тысяч человек. Также суд арестовал участника преступной группировки - сотрудника полиции. Об этом в Telegram-канале сообщило следственное управление СК по Ленинградской области.

Санкт-Петербург Суд Ленинградская область Мигранты Россия Полиция
13 января 2024, 20:17
Пенсионера заподозрили в краже планшета и печати из московского магазина
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции в Москве задержали ранее судимого 72-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Предположительно, он похитил из торговой точки планшет и печать, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, администратор магазина обратился к полицейским, заявив, что в подсобку забрался неизвестный и украл вещи. В помещении установлена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала преступление. На опубликованных представителями МВД кадрах видно, как мужчина достал из железного шкафчика гаджет, вынул из розетки зарядку от него, забрал печать и ушел.

Спустя какое-то время правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого на Домодедовской улице. Во время обыска у пенсионера нашли только похищенную печать. Планшет он продал, а вырученные деньги успел потратить.

Следователи возбудили уголовное дело о краже. Москвича отпустили под подписку о невыезде.

В Москве также задержали ранее судимого 51-летнего местного жителя. Предположительно, пьяный москвич попытался ограбить сотрудницу кафе, а после напал на полицейских.

Задержания Кражи Москва
13 января 2024, 19:24
Коллекцию сочинений Пушкина украли из московской квартиры физика-ядерщика Чубукова
РИА «Новости»
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В Москве из квартиры одного из создателей и модернизаторов советского ядерного оружия Всеволода Чубукова похитили старейшую коллекцию сочинений Пушкина. Ущерб составил примерно 650 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в общей сложности исчезло 25 книг. Самым дорогим пропавшем экземпляром стал роман «Евгений Онегин». Его издали еще при жизни поэта. Рыночная стоимость реликвии начинается от 370 тысяч рублей.

Mash уточнил, что пропажу заметили дочки Чубукова. Они предполагают, что коллекцию могла украсть девушка отца, с которой он прожил до смерти. Родственники обратились в полицию, началась проверка.

В Москве юрист-ученый Российской академии наук также попался на уловку мошенников и лишился больше шести с половиной миллиона рублей. Он занимался разработкой системы борьбы с нарушением банковской тайны.

Кражи Писатели Москва

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