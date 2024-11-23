СК ужесточит борьбу с финансовыми преступлениями

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По его данным, руководитель пятого контрольно-следственного отдела Главного следственного управления СК по Москве поручил «принять дополнительные меры по повышению эффективности выявления, документирования и расследования преступлений в финансовой сфере».

Издание отметило, что от сотрудников контрольно-следственных отделов потребовали выявлять факты криминальных банкротств и вывода средств, полученных в обход закона. Также правоохранители будут изобличать бенефициаров и руководителей, получивших прибыль от преступной деятельности.

Сотрудники отделов начнут проводить мероприятия, определенные на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в феврале прошлого года.

Ранее житель Минусинска с помощью фальшивых документов взыскал с умерших людей миллионы рублей. Он использовал поддельные договоры займов и требовал через суд вернуть несуществующие долги.