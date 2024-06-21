21 июня 2024, 03:19

СК установил личности 131 боевика, напавшего на Ингушетию в 2004 году

РИА «Новости»
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Следственный комитет России установил личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на Ингушетию 20 лет назад. Об этом сообщило РИА «Новости».

Боевики напали на Ингушетию в ночь с 21 на 22 июня 2004 года. Они захватили здание ОВД в Карабулаке, место дислокации ОМОН при МВД Ингушетии, здание республиканского МВД в Назрани, Назрановский РОВД, Назрановский ГОВД, здание Назрановского пограничного отряда, воинскую часть в станице Троицкая Сунженского района, посты ДПС ГИБДД и дороги между городом Карабулак и селом Яндаре.

Группы боевиков дежурили автомобильных развязках, чтобы не пустить в республику федеральные силы. Под видом автоинспекторов они останавливали машины для проверки документов. Если им попадались военные или сотрудники правоохранительных органов - убивали их и забирали оружие. В результате нападения погибли 78 человек, 113 получили ранения различной степени тяжести.

По данным Следкома, в отряде Басаева было около 300 боевиков. Среди них - жители Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, а также иностранные наемники.

«Следователями установлена причастность 131 лица, из которых 68 уже осуждены за участие в банде, совершение акта терроризма и посягательства на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. В отношении 52 фигурантов уголовное преследование было прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления, 11 лиц объявлены в розыск», - сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что продолжат устанавливать личности участников банды.

В марте этого года в Карабулаке участники незаконного вооруженного формирования устроили перестрелку с правоохранительными органами. Террористы, заблокировавшиеся в квартире жилого дома, оказали вооруженное сопротивление полицейским. Преступников ликвидировали. В республике ввели режим контртеррористической операции.

Ингушетия Военные Оружие Боевики Следственный комитет России
20 июня 2024, 23:59
Пропавшего в конце мая бизнесмена из Москвы нашли застреленным в калужском лесу
РИА «Новости»
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Труп московского бизнесмена с огнестрельным ранением нашли в самодельной могиле в лесу Жиздринского района Калужской области. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, с заявлением о пропаже мужа супруга предпринимателя обратилась еще в конце мая этого года.

Она пояснила, что он уехал в Калужскую область и перестал выходить на связь. Криминалисты возбудили дело об убийстве и в ходе расследования нашли захороненное тело в лесу.

Подозреваемых в расправе над предпринимателем задержали в Москве и Ярославле. Суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил задержанных под стражу.

Криминалисты назначили проведение серии экспертиз для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Сегодня же стало известно о задержании двух подозреваемых по делу об убийстве 20-летней давности. Жертвой двух мужчин в мае 2004 года стала жительница города Верхняя Пышма Свердловской области. Злоумышленники спрятали тело и скрылись с места преступления. Установить их причастность к расправе над женщиной помогли современные методы экспертизы.

Труп московского бизнесмена с огнестрельным ранением нашли в самодельной могиле в лесу Жиздринского района Калужской области. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК , с заявлением о пропаже мужа супруга предпринимателя обратилась еще в конце мая этого года.

Убийства Преступления Россия Следственный комитет России Москва
20 июня 2024, 21:45
Силовики задержали главу WorldSkills Russia Уразова
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Силовики задержали гендиректора и руководителя аппарата Агентства развития профессий и навыков (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и Данира Мухаметзянова. Об этом сообщил РБК.

Они стали подозреваемыми по уголовному делу по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание, согласно УК, составляет 10 лет лишения свободы.

Пресс-служба Агентства развития профессий и навыков сообщила, что осведомлена об аресте Уразова.

«Мы готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию», - отметили представители агентства.

Официального комментария от пресс-службы главка МВД не поступало.

Ранее стало известно о задержании в Москве бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера.

Арест проходил в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Уголовное дело Мошенничество Россия Аресты
20 июня 2024, 21:14
Россиянку приговорили к 4 годам колонии за продажу чужой квартиры
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Участница группы мошенников, которые продали чужую четырехкомнатную квартиру на Ленинградском проспекте Москвы, получила четыре года колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что осужденная воспользовалась тем, что настоящая собственница недвижимости жила за границей. Она взяла анкетные данные владелицы и обратилась за получением паспорта, который якобы потеряла.

Получив новое удостоверение личности и комплект документов на квартиру от своих подельников, девушка взяла кредит в банке на 14,3 миллиона рублей под залог квартиры. Обременение на недвижимость она зарегистрировала.

Квартиру выставили на продажу по заниженной цене. Откликнувшиеся на него покупатели погасили кредит, чтобы снять обременение и заключили с лже-собственницей договор о продаже за 23 миллиона рублей.

В объединенной пресс-службе судов Москвы уточнили, что мошенница использовала парики и грим, чтобы выглядеть как настоящая собственница. По двум фактам мошенничества обвиняемую приговорили к четырем годам колонии общего режима.

В минувшую среду, 19 июня, московский главк СК сообщил о задержании группы черных риелторов, которые за 14 лет получили в свое распоряжение более 60 квартир. По подложным документам они оформляли на себя квартиры умерших пенсионеров. Таким образом, общая сумма их дохода составила 250 миллионов рублей.

Суд Прокуратура РФ Мошенничество Недвижимость Москва Квартиры
20 июня 2024, 19:20
Заключенных ростовского СИЗО оставили без вентиляторов после захвата заложников
РИА «Новости»
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Сотрудники следственного изолятора № 1 в Ростове-на-Дону ужесточили условия содержания для заключенных после того, как группа террористов взяла в заложники высокопоставленного сотрудника областного УФСИН и охранника. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов, из камер забрали все электроприборы, включая вентиляторы. Днем температура воздуха на улице прогревается до 34 градусов, поэтому нахождение в замкнутом пространстве без потока прохладного воздуха станет невыносимым.

Кроме того, заключенных и посетителей СИЗО стали тщательнее досматривать, а количество проверок камер увеличили. Сократилось только время свиданий. Теперь на общение с адвокатами или родными заключенным отводят только полчаса.

При этом на это свидание еще надо как-то попасть. Mash обратил внимание, что с сайта ФСИН из сервиса по бронированию визитов в следственные изоляторы пропала Ростовская область.

Находившиеся в СИЗО заключенные под руководством двух осужденных за терроризм взяли в заложники начальника оперативного управления областного УФСИН подполковника Александра Богму и младшего инспектора в минувшее воскресенье, 16 июня.

Для освобождения захваченных людей следственный изолятор брали штурмом. В ходе операции силовики ликвидировали всех террористов. По данным СМИ, один из них выжил и сейчас находится в больнице Ростова-на-Дону.

Заключенные Терроризм СИЗО Захват заложников в ростовском СИЗО

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