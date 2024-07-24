24 июля 2024, 14:21

СК установил личность подрывника авто на севере Москвы

РИА «Новости»
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Следователи установили личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следователи начали осматривать машину, на которой подозреваемый приехал к месту взрыва.

Внедорожник Toyota Land Cruiser на Синявинской улице взорвался 24 июля на Синявинской улице. В момент взрыва в машине находились два человека. Водителю оторвало стопы, женщина не пострадала.

По данным Telegram-канала «112» , неизвестный заложил взрывчатку под водительское сиденье. Тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял порядка 500 граммов.

Следственный комитет России Москва
24 июля 2024, 04:25
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзода пытался уничтожить доказательства
РИА «Новости»
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Один из участников теракта в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода по указанию организаторов пытался уничтожить улики до своего задержания. Об этом свидетельствую судебные документы, которые имеются в распоряжении РИА «Новости».

«[Юсуфзода] по указанию организаторов преступления предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности», - следует из судебного постановления.

Следствие установило, что фигурант за несколько дней до теракта перевел со своей карты деньги соучастнику, часть средств он отправил другому исполнителю уже после нападения на «Крокус».

Уроженца Таджикистана Якубджони Юсуфзоду Басманный районный суд Москвы арестовал 1 апреля 2024 года. Его обвинили по статье «Террористический акт».

Задержания Уголовное дело Суд Терроризм Преступления Россия Деньги Москва Теракт в «Крокусе»
23 июля 2024, 23:00
Нетрезвый мужчина с ножом чуть не набросился на детей на празднике в Первоуральске
Freepik
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Недовольный мужчина устроил скандал в Первоуральске во дворе жилого дома, где проводили детский день рождения. Подробности происшествия в беседе с 360.ru раскрыла аниматор Виктория, которая проводила праздник.

«Происходило поздравление, во время которого вышел мужчина в нетрезвом состоянии. Начал требовать какие-то документы для того, чтобы мы могли проводить праздник. Хотя это был понедельник, 15:00, мы ничего не нарушали», - заявила она.

По словам собеседницы, отцы присутствующих на мероприятии детей попытались договориться с мужчиной, но тот не хотел идти на уступки. В итоге началась потасовка, после которой недовольный гражданин ушел. Однако через несколько минут он вернулся с ножом.

Виктория отметила, что несмотря на неприятную ситуацию, ведущие продолжили развлекать детей, чтобы отвлечь их от негатива и не напугать.

Как заявил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, правонарушителя уже задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. По версии следователей, мужчина возмутился из-за праздника и громкой музыки, поэтому начал агрессивно вести себя.

Праздники Дети СК РФ Мужчины
23 июля 2024, 18:09
«Его подставили». Мать боксера Дацика отказалась признавать блогера Малмыгина убийцей
Unsplash
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Осужденный на 16 лет колонии строго режима треш-блогер Вячеслав Поляков (Малмыгин) не убивал свою девушку. Такое мнение 360.ru высказала мать боксера Вячеслава Дацика, которая хорошо знала подсудимого.

«Я не верю, что это он. Его подставили», - отметила она.

Женщина подчеркнула, что знает версию следствия, но не может в это поверить. По ее мнению, 18-летнюю сожительницу блогера убил кто-то другой, и сделал это за большие деньги.

«Я знаю эту историю, меня посвящали. Я в это не верю. Это заказное убийство, чтобы его подставить», - указала она.

Мать Дацика добавила, что девушки не раз «обводили вокруг пальца» подсудимого.

«Он просто мешал некоторым людям. Тем более, что лишился трех квартир, остался с носом. Да еще и вдруг нашел нормальную девушку якобы», - подчеркнула женщина.

Ранее Мособлсуд признал Малмыгина виновным в убийстве его сожительницы в Балашихе. По версии следствия, блогер 15 раз ударил возлюбленную ножом. Отец девушки не согласился с приговором суда.

Убийства Суд Блогеры Балашиха
23 июля 2024, 16:00
Отец зарезанной другом Дацика девушки выступил против решения суда
РИА «Новости»
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Мособлсуд приговорил петербургского треш-блогера Вячеслава Полякова (Малмыгина) к 16 годам колонии строгого режима за убийство 18-летней девушки в Балашихе. Ее отец рассказал 360.ru, что не согласен с решением суда.

Треш-блогер и друг боксера Вячеслава Дацика 15 раз пырнул ножом свою сожительницу и скрылся с места преступления. Тело убитой девушки обнаружила в квартире в Балашихе ее мать. Преступника объявили в розыск и задержали в Санкт-Петербурге.

Отец убитой не согласился с приговором и заявил, что не знает, будет ли он обжаловать решение суда.

«Не согласен. <…> Не знаю», - ответил он на вопрос о подаче апелляции.

Ранее житель Москвы ударил ножом свою супругу возле торгового центра. Прохожие вызвали скорую помощь, а нападавший сбежал. Через короткое время мужчину задержала Росгвардия. Он признался, что пырнул ножом бывшую возлюбленную после ссоры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Санкт-Петербург Суд Приговоры Блогеры Балашиха

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