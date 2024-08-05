СК сообщил о задержании директора парка «Патриот» Ахмедова
Следственный комитет сообщил о задержании директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, который проходит по делу о мошенничестве. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Также в рамках дела задержали заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Оба стали фигурантами уголовного дела о хищении средств из бюджета, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
В конце июля в парке прошли обыски. Журналисты предположили, что они могли быть связаны с делом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который курировал строительство парка.