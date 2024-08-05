05 августа 2024, 15:16

СК сообщил о задержании директора парка «Патриот» Ахмедова

sledcom.ru
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Следственный комитет сообщил о задержании директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, который проходит по делу о мошенничестве. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Также в рамках дела задержали заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Оба стали фигурантами уголовного дела о хищении средств из бюджета, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

В конце июля в парке прошли обыски. Журналисты предположили, что они могли быть связаны с делом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который курировал строительство парка.

Следственный комитет России
05 августа 2024, 16:07
Задержание напавших на российского боксера Двали попало на видео
РИА «Новости»
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Задержание напавших в Крыму на чемпиона страны по боксу Дмитрия Двали попало на видео. Кадры опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Задержали всех участников происшествия, в результате которого получил тяжелые травмы известный российский спортсмен», - прокомментировала Волк.

Боксер Дмитрий Двали и его друг заступились за молодого человека, которого избивала группа людей. Спортсмен получил тяжелую травму глаза, есть вероятность, что он больше не сможет им видеть. На чемпиона набросились не менее восьми человек. Нападением заинтересовались следователи.

Ранее обвинение в покушении на убийство боксера Дмитрия Двали предъявили девятерым мужчинам. Участников драки отправили в изолятор. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело из хулиганства в покушение на убийство.

Главный тренер национальной сборной России Виктор Фархутдинов заявил, что пока рано говорить о том, сможет ли Двали продолжить карьеру. Спортсмен готовился к чемпионату мира, который пройдет в 2025 году.

Задержания Видео
05 августа 2024, 15:49
Подростки из Невинномысска подожгли четыре вышки операторов связи
Unsplash
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Двое подростков из Невинномысска подожгли четыре базовые станции операторов связи в Ставрополе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, 15-летние школьники хотели «дестабилизировать деятельность органов власти», поэтому за пять дней подожгли две вышки на улице Южный обход, а также по одной на улице Дзержинского и в Промышленном районе города.

Школьников задержали, в отношении них возбудили уголовное дело о теракте. По информации канала, им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее липецкого подростка осудили на четыре года колонии за подготовку теракта в школе. Он вступил в запрещенные в России террористические организации и собрал взрывное устройство. По версии следствия, подросток планировал устроить теракт в учебных заведениях и местах большого скопления людей. У него дома правоохранители нашли три пневматических пистолета, патроны и националистическую литературу.

Уголовное дело Терроризм Россия Школьники
05 августа 2024, 13:43
Бывшего топ-менеджера «Ил» осудили за хищение при модернизации Ил-76
Unsplash
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Савеловский суд Москвы приговорил бывшего замгендиректора ПАО «Ил» Андрея Новожилова к шести годам колонии за хищение денег при создании Ил-76МД-90А. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Новожилову Андрею Владимировичу - наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет со штрафом в размере 800 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сообщил представитель суда.

Бывшего топ-менеджера вместе с другим фигурантом дела, директором Центра проектно-конструкторских технологий МАИ Вячеславом Хваном взяли под стражу в зале суда. Последнего суд приговорил к пяти годам колонии общего режима и штрафу на сумму 700 тысяч рублей. Бывший начальник планово-диспетчерского отдела института Игорь Титов получил 4,5 года заключения условно с полумиллионным штрафом.

Хвана, Новожилова и Титова задержали в 2020 году.

«Известия» сообщили, что их судили по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» за хищение части средств на разработку Ил-76МД-90А - глубоко модернизированной версии Ил-76.

Хищения Уголовное дело Суд Коррупция Приговоры Бизнес
05 августа 2024, 12:47
Следком рассказал о девяти избивших боксера Двали жителях Феодосии
РИА «Новости»
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Обвинение в покушении на убийство боксера Дмитрия Двали предъявили девятерым мужчинам. Они живут в Феодосии, трудятся охранниками и разнорабочими, сообщил Следком.

«Девятерым жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений», - сообщила пресс-служба.

Переквалифицировать уголовное дело из хулиганства в покушение на убийство поручил председатель СКР Александр Бастрыкин. Ранее полиция сообщала о восьми задержанных. Боксер пытался защитить подростка, на которого напала толпа мужчин, и остался без глаза.

Драки Спортсмены Крым Избиения Следственный комитет России

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