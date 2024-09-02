СК снова возбудил дело против полицейских в Петербурге

Суд принял решение арестовать в Белгородской области участок железнодорожного полотна компании «Метинвест Евразия», которую связывают с украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, под арестом до декабря будут доли в компаниях, недвижимость в Симферополе и Севастополе. А также земельный участок в Белгороде и шесть железнодорожных путей, общей протяженностью 1,335 километра.

Кроме того, суд арестовал металлопрокатные листы и рулоны по 15 тонн. Такое же решение вынесли по денежным средствам в банках и автомобилям.

Ранее суд Москвы наложил арест на российские активы украинского миллиардера в рамках расследования дела о финансировании ВСУ.

В 2022 году Рината Ахметова назвали одним из самых состоятельных украинцев , его состояние оценивали в 4,9 миллиарда долларов. Компания бизнесмена «Метинвест» в прошлом владела предприятием «Азовсталь» и металлургическим комбинатом имени Ильича в Мариуполе.