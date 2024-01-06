СК решил изолировать избивших одноклассницу школьников из Нижнего Тагила

В материалах дела отметили, что двое братьев 11 и 12 лет из семьи трудовых мигрантов из Азербайджана избили мальчика и девочку из пятого класса. Школьница получила серьезные травмы и попала в больницу.

В связи с тем, что подозреваемые еще не достигли возраста уголовной ответственности, следователи рассматривают вариант помещения их в центр временной изоляции несовершеннолетних.

Для этого в рамках расследования уголовного дела получат характеристику братьев, а также ознакомятся с данными судебно-медицинской экспертизы пострадавшей девочки. После изучения всех материалов примут решение о ходатайстве перед судом об избрании меры пресечения.

Также следователи организовали проверку работы сотрудников городского управления образования, комиссии по делам несовершеннолетних и других органов профилактики детских нарушений на предмет халатности.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявлял, что братьев уже поставили на учет в ПДН территориального ОВД. Также он отмечал, что полиция готова обратиться в суд для изоляции школьников.