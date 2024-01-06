06 января 2024, 19:28

СК решил изолировать избивших одноклассницу школьников из Нижнего Тагила

РИА «Новости»
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Расследованием уголовного дела об избитых учениках пятого класса школы в Нижнем Тагиле займется третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Председатель ведомства Александр Бастрыкин взял историю под личный контроль. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В материалах дела отметили, что двое братьев 11 и 12 лет из семьи трудовых мигрантов из Азербайджана избили мальчика и девочку из пятого класса. Школьница получила серьезные травмы и попала в больницу.

В связи с тем, что подозреваемые еще не достигли возраста уголовной ответственности, следователи рассматривают вариант помещения их в центр временной изоляции несовершеннолетних.

Для этого в рамках расследования уголовного дела получат характеристику братьев, а также ознакомятся с данными судебно-медицинской экспертизы пострадавшей девочки. После изучения всех материалов примут решение о ходатайстве перед судом об избрании меры пресечения.

Также следователи организовали проверку работы сотрудников городского управления образования, комиссии по делам несовершеннолетних и других органов профилактики детских нарушений на предмет халатности.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявлял, что братьев уже поставили на учет в ПДН территориального ОВД. Также он отмечал, что полиция готова обратиться в суд для изоляции школьников.

Уголовное дело СК РФ Школьники Полиция
06 января 2024, 12:06
Боксер напал на полицейского в Кирове
РИА «Новости»
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Полицейский в Кирове стал жертвой нападения боксера прямо в отделении. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, 39-летнего спортсмена задержали еще 27 декабря. Заявление правоохранителям оставила его бывшая девушка, в жилье которой тот пытался пробраться.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину и отправили в камеру, ему светило несколько суток административного ареста.

Однако у боксера был свой план. Он попросился в туалет, 23-летний сержант открыл дверь, а спортсмен напал на сотрудника. Боксеру удалось вырваться и сбежать из отделения.

Спустя полчаса после побега мужчину задержали повторно. Теперь ему грозит несколько лет колонии за нападение на правоохранителя, следователи завели уголовное дело.

В ноябре московские полицейские задержали 37-летнего чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова, он устроил стрельбу в ресторане на Шлюзовой набережной.

Спортсмены МВД РФ Полиция
06 января 2024, 04:04
Избивших одноклассницу в Нижнем Тагиле школьников предложили изолировать
РИА «Новости»
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Братьев-азербайджанцев, избивших одноклассницу-сироту в Нижнем Тагиле, могут поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на представителя главного управления МВД по свердловской области Валерия Горелых.

«Сотрудники полиции планируют выйти с предложением в судебные органы о помещении двух братьев в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», - сказал представитель полиции.

По его словам, это произойдет после окончания разбирательств по уголовному и административном делам. Обычно несовершеннолетних преступников содержат в ЦВСНП до месяца. Но в исключительных случаях срок могут продлить на 15 суток.

Конфликт между школьниками произошел 29 декабря. Два пятиклассника 2011 и 2012 годов рождения напали на 11-летнюю одноклассницу возле школы № 56. Они били девочку ногами, в то время как их мать стояла рядом и снимала происходящее на телефон. Теперь она тоже может стать фигуранткой уголовного дела.

Пострадавшую девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Спустя несколько дней полиция завела уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Уголовное дело Суд Дети Школы Школьники Свердловская область Полиция
05 января 2024, 22:32
Школьника ударили ножом в грудь на остановке в Петербурге
РИА «Новости»
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Двое молодых людей напали на школьника на автобусной остановке в Санкт-Петербурге. Один из них ударил подростка ножом в грудь, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«На остановке в Московском районе произошел конфликт между девятиклассником и двумя молодыми людьми. В результате мужчина нанес удар ножом в грудь несовершеннолетнего. Подростка госпитализировали», - указали в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад по расследованию уголовного дела, которое завели по статье о покушении на убийство.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в тот же день. Им оказался 18-летний житель Республики Татарстан.

Похожая ситуация случилась и в Иркутске. Толпа подростков устроила потасовку на Байкальской улице. Один из юношей нанес школьнику четыре ножевых ранения , от которых пострадавший скончался.

Санкт-Петербург Преступления Школьники Следственный комитет России
05 января 2024, 12:58
Суд арестовал одного из участников драки с участником СВО в Челябинске
РИА «Новости»
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Суд в Челябинске по ходатайству следователя отправил под стражу одного из участников драки с участником специальной операции в новогоднюю ночь. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по региону.

Мужчину задержали 3 января. В соответствии с собранными доказательствами ему предъявили обвинение по статье «Хулиганство».

«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в ведомстве.

В СК добавили, что следователь ходатайствовал в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу еще двум участникам потасовки, однако суд ограничился домашним арестом. Органы прокуратуры уже обжаловали это постановление.

Конфликт, в котором пострадал участник СВО, произошел в Челябинске в новогоднюю ночь, военных атаковали палками. Полицейские в рамках расследования дела задержали пять человек.

Драки Суд Мигранты Военные Челябинск

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