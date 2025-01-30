30 января 2025, 12:45

СК раскрыл фабулу о взятке дела экс-директора «Фонбета» Анохина

РИА «Новости»
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Обвинение в даче взятки в особо крупном размере и посредничестве предъявили подмосковные следователи задержанному генеральному директору букмекерской компании, руководителю одного из подразделений московского главка МВД и юристу. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления СК.

Личных данных обвиняемых в ведомстве не раскрыли. Источник РИА «Новости» уточнил, что речь идет об экс генеральном директоре букмекера «Фонбет» Сергее Анохине.

По данным следствия, представитель частной компании через посредников передал взятку в 60 миллионов рублей. Таким образом он пытался остановить передачу документов расследования ФСБ о хищении бюджетных денег на его прошлом месте работы.

Обвиняемый не знал, что один из посредников и работающий в правоохранительных органах получатель взятки принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег силовики задержали директора букмекерской конторы и всю цепочку посредников.

О задержании бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина стало известно в минувшую среду, 29 января. СМИ сообщили, что он стал подозреваемым по уголовному делу о даче взятки.

В компании подчеркнули, что задержание Анохина с ними не связано, так как он покинул свой пост в начале января. До прихода в «Фонбет» Анохин несколько лет работал вице-президентом Российского футбольного союза.

Уголовное дело Коррупция Россия Следственный комитет России Задержание экс-гендиректора «Фонбета»
30 января 2025, 13:49
Поставщиков оружия из США в Россию задержали в Киргизии
РИА «Новости»
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Оперативники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали представителей преступной группировки, которая поставляла в Россию из США огнестрельное оружие через территорию республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ГКНБ выявила и пресекла преступную деятельность транснациональной группировки, наладившей канал незаконного оборота и контрабанды боеприпасов, огнестрельного оружия и военного обмундирования по маршруту США - Кыргызстан - Россия», - заявили силовики.

В ведомстве добавили, что в период с 2022 года по настоящее время торговцы оружием переправили в Россию через Киргизию свыше 300 единиц огнестрельного оружия. Основными клиентами являлись представители криминалитета.

Днем ранее стало известно, что тайники с оружием вскрыли в Дагестане. Силовики обнаружили в них гранаты и боеприпасы к стрелковому оружию.

США Киргизия Россия Оружие
30 января 2025, 11:54
ФСБ предотвратила теракт в электричке в Ставропольском крае
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ задержали радикального исламиста, пытавшегося подорвать электричку в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

«Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением Кисловодск - Минеральные Воды», - рассказали в ФСБ.

Выходец из Средней Азии купил для этого необходимые компоненты, которые ФСБ изъяла при обыске. Далее, по данным следствия, он планировал бежать в Сирию и присоединиться к террористам. Против задержанного возбудили уголовное дело.

Накануне удалось предотвратить теракт на объекте противовоздушной обороны в Долгопрудном. Рядовой-контрактник проникся националистической идеологией и согласился устроить поджог в части. В интернете сотрудники ФСБ обнаружили его посты в поддержку запрещенных проукраинских организаций. После этого молодого человека задержали.

Уголовное дело Терроризм ФСБ
29 января 2025, 18:43
При обысках по делу экс-главы «Фонбета» изъяли два миллиона долларов
РИА «Новости»
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При обысках по уголовному делу о взятке против бывшего вице-президента РФС и экс-главы букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина изъяли два миллиона долларов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Всего, по его данным, в деле фигурируют шесть человек, в том числе замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол и один из сотрудников столичной прокуратуры.

Если суд признает бывшего вице-президента РФС виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы и штраф до 3,5 миллиарда рублей.

При этом в самой букмекерской конторе уже назначили нового и. о. генерального директора , которым стал Константин Линев.

В «Фонбете» подчеркнули, что Анохин ранее покинул пост, чтобы заниматься новыми проектами.

Уголовное дело Суд Коррупция Москва
29 января 2025, 15:48
Стало известно, какое наказание грозит задержанному за взятку экс-директору «Фонбета»
РИА «Новости»
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Бывшему генеральному директору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину, которого задержали по подозрению в даче взятки, грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до трех с половиной миллиардов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Если суд признает Анохина виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в 70-кратном размере взятки - до трех с половиной миллиардов рублей.

«На данный момент по адресам, которые связаны с экс-гендиром букмекерской конторы „Фонбет“, проводятся обыски, сам он на допросе», - уточнил Shot.

Экс-генерального директора букмекерской компании «Фонбет» и бывшего вице-президента Российского футбольного союза Сергея Анохина задержали в Москве 29 января. Совладелец организации Михаил Маслов заявил, что мужчина уволился еще в январе и его задержание не связано с компанией.

Источник «Известий» сообщил, что Анохина задержали по подозрению в даче взятки. По данным газеты, речь идет о сумме в 50 миллионов рублей - деньги предназначались сотруднику правоохранительных органов.

Штрафы Задержания Уголовное дело Задержание экс-гендиректора «Фонбета»

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