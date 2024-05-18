СК потребует арестовать подозреваемого в зверском убийстве екатеринбурженки

Полицейские задержали подозреваемого в жестокой расправе над жительницей Екатеринбурга. Им оказался отец ее ребенка — бывший сожитель, с которым девушка рассталась полгода назад. Подробности сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В ближайшее время сыщики доставят подозреваемого на освидетельствование - проверят, не употреблял ли он запрещенных веществ.

Как выяснилось, погибшая женщина работа в одной из финансовых организаций. Днем 18 мая бывший сожитель пришел к ней и вызвал на разговор. По одной из версий, мужчина приревновал экс-возлюбленную. Ранее он неоднократно избивал погибшую.

«Задержали подозреваемого сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе преследования во дворе одного из домов по улице Победы. Искали его по приметам, так как он был одет во все черное», - рассказал Горелых.

Хладнокровное убийство мужчина совершил днем на глазах у прохожих. Во время ссоры с бывшей возлюбленной он несколько раз пырнул ее, предположительно, ножом. Затем мужчина сбежал с места преступления. Как уточнил Горелых, злоумышленник направился в близрасположенную церковь.

Личность нападавшего быстро установили, им оказался 39-летний местный житель. Долгое время он жил вместе с погибшей, у них появился общий ребенок, которому уже исполнилось девять лет. Примерно полгода назад пара рассталась.

«Задержанный имеет несколько судимостей, в том числе дважды - за причастность к грабежам, один раз - за мошенничество <…> В дежурной части мужчина ведет себя нервно», - добавили в пресс-службе.