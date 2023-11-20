20 ноября 2023, 12:22

СК попросит суд арестовать мужчину, обвиняемого в осквернении памятника ВОВ в Москве

Читайте нас в: Google Новости

Следствие попросит суд арестовать мужчину, обвиняемого по уголовному делу об осквернении символов воинской славы России на Поклонной горе в Москве. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка СК в Telegram-канале.

По версии следствия, 18 ноября 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения публично разбросал венки у подножия Вечного огня мемориального комплекса «Поклонная гора». Также он вылил неизвестную жидкость на пламя в попытке погасить его.

Мужчину задержали. Его обвинили в попытке осквернить символы воинской славы России и оскорбить память защитников Отечества. Вину он признал.

Задержанному также назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Следователи уже возбудили дело о реабилитации нацизма. Сразу после попытки мужчины потушить Вечный огонь его привезли к следователю на допрос.

Памятники ВОВ Следственный комитет России Москва 2023
20 ноября 2023, 11:54
Грабитель в Москве из жалости вернул пенсионерке 200 рублей после нападения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Столичные полицейские задержали 26-летнего ранее судимого москвича, которого подозревают в ограблении пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По информации ведомства, мужчина вошел в подъезд вслед за 85-летней москвичкой. Там он выдернул у нее из рук сумку, в которой лежал кошелек с наличными на сумму 1900 рублей.

На требование пострадавшей вернуть ей вещи мужчина вручил ей пустой кошелек, сумку и 200 рублей. После этого он скрылся с места происшествия. К моменту задержания украденные деньги злоумышленник успел потратить.

«В настоящее время он находится под подпиской о невыезде на период расследования уголовного дела о грабеже», - отметили в МВД.

Накануне шпаклевщик откликнулся на ночную подработку в Москве и стал жертвой ограбления. Житель столицы нашел объявление в соцсети с подработкой. Добравшись до места встречи с работодателем, он увидел вооруженного мужчину. Тот достал нож, избил шпаклевщика и потребовал перечислить деньги.

Ограбления Кражи Москва 2023
20 ноября 2023, 09:54
Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск по уголовной статье
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Победительницу Евровидения — 2016 украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) объявили в розыск по уголовной статье. Имя исполнительницы появилось в базе розыска МВД России.

Победительницу Евровидения - 2016 украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) объявили в розыск по уголовной статье. Имя исполнительницы появилось в базе розыска МВД России.

«Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», - указали в ведомстве.

Однако точную статью в МВД РФ не указали.

В 2022 году Джамале запретили въезд в Россию на 50 лет. Она неоднократно громко высказывалась о РФ еще до начала спецоперации. Несмотря на это, исполнительница не смущалась заработка на российской эстраде, чем вызвала негодование соотечественников.

Информация о том, что Джамала готова выступать в России за 15 тысяч евро , появилась в СМИ еще в апреле прошлого года.

Недавно в базе розыска МВД РФ появилось имя экс-советника Офиса украинского президента Алексея Арестовича*. На него также завели уголовное дело.

*Алексей Арестович включен в России в список террористов и экстремистов.

Уголовное дело МВД РФ Украина
19 ноября 2023, 20:33
Зарезал пока спали. Подозреваемого в убийстве своих детей мужчину арестовали в Удмуртии
Читайте нас в: Google Новости
Суд в Удмуртии арестовал местного жителя, обвиняемого в убийстве двух своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры Кезского района суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве двух малолетних детей», - передали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

По версии следствия, мужчина зарезал семилетнего сына и трехлетнюю дочь, пока они спали. После мужчина сбежал. Как установили следователи , на преступление 29-летний отец детей мог пойти из-за «бракоразводного процесса и неприязни к супруге».

Ранее подросток из Красноярского края сознался в жестоком убийстве одноклассника. Мальчик поссорился со своим ровесником и ударил его топором, тело школьника он отвез к реке и бросил в воду.

Убийства Суд Следственный комитет России
19 ноября 2023, 17:47
Мошенники выманили у экс-солистки Московского балета на льду 800 тысяч рублей — СМИ
Фото: freepik.com
Читайте нас в: Google Новости
Бывшая солистка Московского балета на льду Галина Бескина попалась на излюбленную мошенниками схему обмана. Она потеряла 800 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 84-летней экс-артистке позвонил незнакомец и представился работником Центробанка. Он начал запугивать пенсионерку, убеждая, что ее деньги со счетов пытаются похитить преступники.

Во избежание проблем женщине предложили обналичить сбережения и через банкомат зачислить их на «безопасный счет». Она все сделала по инструкции собеседников.

Позже бывшая спортсменка заподозрила неладное, когда лжебанкир перестал выходить на связь. Бескина сразу сообщила о случившемся в полицию, общий ущерб составил 800 тысяч рублей.

Правоохранители приступили к проверке.

На днях телефонные аферисты потерпели полную неудачу при попытке выманить деньги у дочери создателя детского тележурнала «Ералаш» Александра Хмелика. Женщина сразу же поняла, с кем имеет дело, и не дала себя обмануть.

Мошенничество Москва 2023

Новости по теме