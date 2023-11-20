СК попросит суд арестовать мужчину, обвиняемого в осквернении памятника ВОВ в Москве

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По версии следствия, 18 ноября 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения публично разбросал венки у подножия Вечного огня мемориального комплекса «Поклонная гора». Также он вылил неизвестную жидкость на пламя в попытке погасить его.

Мужчину задержали. Его обвинили в попытке осквернить символы воинской славы России и оскорбить память защитников Отечества. Вину он признал.

Задержанному также назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Следователи уже возбудили дело о реабилитации нацизма. Сразу после попытки мужчины потушить Вечный огонь его привезли к следователю на допрос.