СК попросит арестовать подозреваемого в избиении до смерти бабушки в Москве

По информации ведомства, в ночь с 3 на 4 декабря мужчина в нетрезвом состоянии набросился на пенсионерку в квартире многоэтажки на улице Шипиловской. Он нанес ей множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. Женщина скончалась на месте.

Против мужчины возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Следователи уже провели ряд экспертиз и допросили злоумышленника. Он признал вину и раскаялся.

Ранее в Москве взяли под стражу 34-летнего мужчину, которого обвинили в убийстве своей бабушки молотком.