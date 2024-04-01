СК попросит арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Следователи установили, что за несколько дней до теракта фигурант перевел соучастнику через банковскую карту деньги для проживания террористов. Часть суммы он перечислил одному из исполнителей после совершения преступления. Задержанному предъявили обвинение по статье о теракте.

«На данный момент следствием предъявлено обвинение 10 фигурантам», - отметили в СК.

Ранее в Дагестане задержали боевиков, планировавших осуществить теракт. Силовики выяснили, что подозреваемые финансировали террористов , устроивших расправу в «Крокусе».