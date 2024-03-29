СК попросил арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» доставили в деревню Путилково городского округа Красногорск для проведения следственных действий. В распоряжении «360» оказалось видео с места.

Сейчас по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» проходят девять человек: четверо непосредственных участников нападения, а также обвиняемые в передаче денег и машины террористам братья Исломовы. Их отец пока остается подозреваемым в содействии теракту.

Также обвинение предъявили владельцу квартиры Алишеру Касимову. Все они находятся под арестом.

В минувший четверг, 28 марта, следователи сообщили, что задержали еще одного соучастника террористической группировки, подозреваемого в финансировании боевиков. Его имени в криминалисты не раскрыли, но уточнили, что намерены просить об аресте.

На опубликованных кадрах видно, как силовики вывели из автозака одного из задержанных. Все они находятся перед домом, где террористы снимали квартиру.

По предварительным данным, в объектив камеры попал Шамсидин Фаридуни, который, по версии следствия, руководил всей группировкой. Недвижимость в доме принадлежит еще одному фигуранту дела - Алишеру Касимову, которого обвинили в пособничестве террористам.

РИА «Новости» уточнило, что для проведения следственных действий в Путилково привезли двух обвиняемых. Но о ком именно идет речь журналисты не сообщили.