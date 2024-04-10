СК подтвердил обвинение Залины Маршенкуловой в оправдании терроризма

Читайте нас в:

«Залине Маршенкуловой в Москве заочно предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма. Перовский межрайонный следственный отдел СК России расследует уголовное дело по статье „Публичное оправдание террористической деятельности“», - заявили в пресс-службе.

По информации следствия, не позднее 3 марта 2023 обвиняемая опубликовала в Telegram-канале ряд публикаций об оправдании терроризма. В ближайшее время Маршенкулову объявят в розыск.

Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее появилась информация, что правоохранители заинтересовались Маршенкуловой после постов о смерти военкора Владлена Татарского. Они усмотрели в них оправдание террористической деятельности.