СК озвучил возможную причину смерти пропавшей в Измайловском парке школьницы
Подруга девочки, тело которой нашли в Измайловском парке в Москве, попала в больницу с отравлением психотропными веществами. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.
Тело 13-летней девочки обнаружили утром 19 мая, признаков насильственной смерти не было. В Измайловском парке также нашли ее подругу, она поступила в больницу с отравлением психотропными веществами.
«Одной из версий смерти несовершеннолетней предварительно является отравление психотропными веществами», - указали в пресс-службе.
Обстоятельства смерти школьницы устанавливаются, на месте гибели девочки работают следователи.
Источник 360.ru рассказал , что девочки делали в парке шашлыки. Одну из школьниц нашли в лесу без сознания. Тело второй девочки вытащили из болота.