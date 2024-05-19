СК озвучил возможную причину смерти пропавшей в Измайловском парке школьницы

Следователи возбудили уголовное дело после убийства 36-летней жительницы Норильска и ранения ее 12-летнего сына. В преступление подозревают знакомого женщины, сообщили в пресс-службе ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.

Подозреваемого задержали, им оказался сожитель погибшей. Выяснилось, что пьяный мужчина решил выяснить отношения с женщиной, взял нож и отправился к ней домой, где она жила с тремя детьми. На лестничной площадке перед квартирой подозреваемый встретил 12-летнего пасынка, которого ранил ножом в шею. Затем злоумышленник вошел в жилище к возлюбленной и зарезал ее.

«Подозреваемый задержан и помещен в психоневрологический диспансер», - уточнили в СК.

Еще одно жуткое убийство произошло на улице в Екатеринбурге.

На глазах у прохожих местный житель зарезал свою бывшую возлюбленную. Подозреваемого задержали, следователи потребовали его арестовать.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Норильска, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство двух лиц, включая малолетнего ребенка», - указано в сообщении.

По версии следствия, 18 мая на Комсомольской улице знакомый несколько раз пырнул женщину в шею. От травм она скончалась на месте происшествия. Злоумышленник также ранил 12-летнего сына погибшей и незнакомого мужчину. Последний, как стало известно ранее, пытался остановить убийцу.