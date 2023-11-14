СК озвучил ущерб театрам от действий перекупщиков билетов

Группа злоумышленников создала сайты-двойники, с помощью которых продавала билеты в Мариинский, Большой и Малый театры, консерваторию имени Петра Чайковского и другие культурные учреждения.

«Им причинен материальный ущерб в крупном размере в виде незаконного использования товарных знаков в общей сумме более девяти миллионов рублей», - указали в пресс-службе.

На сайтах-двойниках преступники увеличивали стоимость билетов и похищали деньги. Всего в мошеннической схеме участвовали около 150 человек, в том числе программисты, продавцы билетов, рекламные менеджеры и другие. Поддельные сайты закрыли, преступников ждет следствие и суд.

Ранее кандидат юридических наук Генрих Девяткин рассказал о новой мошеннической схеме , которую используют злоумышленники. Они звонят сотрудникам вузов от имени замминистра образования или ректора, а потом отправляют вредоносную ссылку.