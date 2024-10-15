СК озвучил приоритетную версию подрыва автомобиля в Москве

К подорванному на юго-западе Москвы автомобилю прибыли специалисты МЧС и следователи. Видео с обстановкой на месте ЧП появились в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что приехали полиция, скорая помощь и МЧС. Место ЧП оцепили, на парковке работают саперы и следователи.

Машина взорвалась 15 октября возле дома на Профсоюзной улице. По данным следствия, преступники заложили самодельное взрывное устройство между капотом и лобовым стеклом. В результате взрыва пострадали три человека, в том числе шестилетний ребенок.

Автомобиль принадлежал генеральному директору и соучредителю компании «Шейкер групп» Виктору Мишачеву. СК рассматривает версию о том, что злоумышленники покушались на жизнь бизнесмена из-за его предпринимательской деятельности. Следователи осматривают видео с камер наблюдения и допрашивают свидетелей.