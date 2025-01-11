11 января 2025, 00:54

СК опубликовал видео допроса подростка-поджигателя из Курска

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Следственный комитет России по Курской области опубликовал видео допроса подростка, пытавшегося поджечь школу в Курске. Школьник рассказал, как совершил правонарушение.

«Я ударил по лобовому стеклу машины, потом я оказался на территории школы. Я побежал к главному входу, там я разбил стекло и без проблем выбежал на улицу, покинул территорию школы», - рассказал 16-летний юноша.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на совершение террористического акта».

Утром 10 января подросток с молотком ворвался в школу , разбил входную дверь и выбежал на улицу. Охранник не смог остановить его. Убегая, школьник бросил сумку - в ней нашли два ножа и бутылку с жидкостью для розжига.

Нападавшим оказался ученик курской школы № 40. Предварительная причина - безответная любовь. Однако следователи рассматривают еще одну версию - подросток мог играть в суицидальную игру. Задание напасть на школу он мог получить в ней.

Уголовное дело Школы Видео Школьники Следственный комитет России Курская область
10 января 2025, 23:53
«Закрывал мне рот рукой». Несовершеннолетняя обвинила певца Ильтяшева в домогательствах
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Россиянка обвинила заслуженного артиста Карачаево-Черкессии Ислама Итляшева в домогательствах и избиении, когда ей было всего 16 лет. Видеозапись с рассказом девушки опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

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Знакомство в Сети и встреча после концерта Девушка рассказала, что полтора года назад, когда ей было 16 лет, вместе со своей подругой она решила пойти на концерт артиста в Саранске. За несколько часов до мероприятия подруги записали историю в Instagram* под песню Итляшева, и отметили его на видео. Артист ответил на их историю и предложил девушке пообщаться.

Приглашение в отель По словам фанатки, после концерта она прошла в гримерку, где познакомилась с артистом и попросила его пригласить свою подругу, сославшись на то, что одной ей было страшно.

В результате обе девушки вместе с певцом отправились в отель. На тот момент, как рассказала пострадавшая, она не осознавала всей опасности происходящего и думала, что после недолгого общения подруги просто поедут домой. Однако в какой-то момент, оставшись наедине с девушкой, Итляшев начал приставать к ней и настойчиво предлагал заняться сексом.

Избиение и принуждение к сексу По словам девушки, после отказа в близости певец сначала стал предлагать подарки и деньги, а когда это не сработало, начал применять силу.

«Я начала плакать, орать. А он начал просто бить меня по лицу, закрывал мне рот рукой. Отнял у меня телефон, чтобы я не могла никому написать», - уточнила фанатка.

Публичные обвинения Как заявила девушка, она решилась рассказать об этом лишь сейчас, потому что стала часто слышать истории о домогательствах знаменитостей.

«Мне очень страшно, я не чувствую себя в безопасности. Пугаюсь от каждого шороха, сильно боюсь, потому что мне уже пишут угрозы», - объяснила девушка.

Певец эти обвинения пока никак не прокомментировал.

Ранее стало известно об истории 15-летней школьницы из Дагестана. Парни из старших классов более шести месяцев насиловали ее, предварительно накачивая наркотиками. Республиканское управление МВД выдвинуло свою версию произошедшего.

Дагестан Домогательства Отели Концерты Песни Секс Деньги Instagram Избиения Артисты
10 января 2025, 18:36
Мужчину задержали за нападение на таксиста с ножом в Петербурге
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции Приморского района Санкт-Петербурга задержали мужчину, который подозревается в нападении на таксиста. Об этом сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.

Правоохранители сообщили, что происшествие случилось минувшей ночью возле торгового центра на проспекте Испытателей. Водитель такси 1969 года рождения получил ножевое ранение в область груди, его госпитализировали.

Злоумышленником оказался мужчина 1984 года рождения. Его задержали на улице Дыбенко. Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью.

Санкт-Петербург Задержания Уголовное дело
10 января 2025, 16:28
Экс-депутат Госдумы Абельцев возместил ущерб по делу о мошенничестве
РИА «Новости»
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Экс-депутат Госдумы Сергей Абельцев признал вину по делу о мошенничестве и полностью возместил ущерб. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Свою вину признаю, ущерб погашен, претензий со стороны потерпевшего нет», - заявил он на суде.

По данным следствия, Абельцев предлагал за вознаграждение трудоустройство помощником депутата, рассказав потерпевшему, что у него есть такая возможность. Предположительно, он взял у своей жертвы 10 миллионов рублей.

Ранее бывшему заместителю главы «Роскосмоса» Олегу Фролову , которого ранее обвиняли в мошенничестве при создании специального оборудования, предъявили еще одно обвинение - в получении взятки в особо крупном размере. Срок расследования дела продлили, Фролов и двое его подельников остаются в СИЗО.

Уголовное дело Суд Госдума РФ Мошенничество Депутаты
10 января 2025, 13:45
«Увлекался мотоциклами». Курского поджигателя школы назвали спокойным и стеснительным
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Подросток, который пытался поджечь школу в Курске, оставлял впечатление тихого и спокойного человека. Об этом 360.ru рассказала мать бывшей девушки задержанного старшеклассника.

«Раньше ничего не было такого. Тихий, спокойный, такой стеснительный мальчик был. Я бы никогда не подумала на него ничего», - объяснила она.

Женщина рассказала, что подросток не угрожал ее дочери. Девушка показывала матери свою переписку с бывшим возлюбленным, и в сообщениях не было никакой агрессии - пара разошлась без ругани. Жительница Курска добавила, что попытка поджога стала полной неожиданностью для нее.

«Просто в шоке была. Я бы ни за что не могла подумать об этом», - подчеркнула она.

Собеседница 360.ru также заявила, что 16-летний подросток увлекался мотоциклами и жил в полной семье.

«Он не обсуждал ни маму, ни папу, и никогда не жаловался. Я никогда не слышала, чтобы он жаловался. <… > Мама дома, папа работает. Когда Новый год отмечают - рано ложатся спать. Семья нормальная, полноценная», - отметила женщина.

Ранее старшеклассник разбил молотком стекло входной двери школы и попытался поджечь учебное заведение. СК возбудил против подростка уголовное дело. В Сети появлялась информация, что школьник мог так поступить из-за ссоры с девушкой.

Уголовное дело Пожары Школы Курская область

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