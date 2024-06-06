СК не нашел подтверждения версии о заказном характере убийства на западе Москвы

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«Версия о заказном характере убийства не подтверждается в ходе проведения первоначальных следственных действий», - заявили в ведомстве.

В СК добавили, что приоритетной версией убийства у следствия является личный конфликт между подозреваемым и потерпевшим на фоне возникших на почве ревности личностных разногласий.

Пресс-служба прокуратуры Москва также отметила, что ведомство рассматривает личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым основной версией убийства.

«Прокуратура контролирует ход и результаты расследования, а также установление всех обстоятельств, в том числе мотива, совершенного преступления», - заявили в пресс-службе.

Ранее в четверг стало известно, что мужчина на западе Москвы застрелил 34-летнего сисадмина одной из столичных фирм. СК завел дело, правоохранители задержали стрелка, он оказал сопротивление. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места стрельбы.