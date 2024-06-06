СК не нашел подтверждения версии о заказном характере убийства на западе Москвы
Следователи не нашли свидетельств о заказном характере убийства на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.
«Версия о заказном характере убийства не подтверждается в ходе проведения первоначальных следственных действий», - заявили в ведомстве.
В СК добавили, что приоритетной версией убийства у следствия является личный конфликт между подозреваемым и потерпевшим на фоне возникших на почве ревности личностных разногласий.
Пресс-служба прокуратуры Москва также отметила, что ведомство рассматривает личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым основной версией убийства.
«Прокуратура контролирует ход и результаты расследования, а также установление всех обстоятельств, в том числе мотива, совершенного преступления», - заявили в пресс-службе.
Ранее в четверг стало известно, что мужчина на западе Москвы застрелил 34-летнего сисадмина одной из столичных фирм. СК завел дело, правоохранители задержали стрелка, он оказал сопротивление. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места стрельбы.