СК назвал причину убийства сотрудницы Роспотребнадзора в Москве
Тело сотрудницы Роспотребнадзора нашли в сквере на западе Москвы 18 сентября. Мужчина, задержанный по подозрению в преступлении, рассказал, что выбрал жертву по ее опрятной одежде. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
Женщина занимала должность начальника кадров и была убита на Молдавской улице. Ее задушили, а также ранили в лицо. Предполагаемого преступника, 37-летнего ранее судимого уроженца Дагестана, быстро задержали и арестовали.
Во время допроса мужчина признал вину. Выяснилось, что у него не было постоянной работы и источника дохода. Он убил женщину в надежде быстро обогатиться, поэтому исходил из того, как она выглядит.
«Он выбрал в качестве своей жертвы одну из опрятно одетых женщин зрелого возраста. По его мнению, ее внешний вид свидетельствовал о наличии ценного имущества и денежных средств», - рассказали в ведомстве.
Следствие собрало достаточно доказательств и передаст дело в суд в ближайшее время.
Ранее останки более 10 человек нашли в земле на западе Москвы. Кости обнаружили на глубине 3,5 метра.