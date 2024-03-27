СК назвал число опознанных тел погибших в Crocus City Hall

Устроивших стрельбу по посетителям концертного зала Crocus City Hall после ареста доставили в московский следственный изолятор «Лефортово». Об этом в комментарии MSK1.Ru заявила правозащитница и бывший член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Она подчеркнула, что обвиняемые по террористическим статьям под арестом находятся на особых условиях.

«Их изолируют, как педофилов, в отдельной камере», - заявила Меркачева.

Она пояснила, что таким образом сотрудники ФСИН не дают боевикам вербовать других осужденных. Кроме того, в помещениях, где содержатся фигуранты дела о терроризме, круглосуточно работают камеры.

Член ОНК Москвы Арслан Хасавов заявил, что от арестованных по делу о теракте, их родственников или адвокатов просьбы о посещении следственного изолятора не поступали.

«Согласно действующему законодательству, члены ОНК, как врачи, которые должны откликаться на призывы о помощи со стороны кого угодно», - пояснил правозащитник.

Обвиняемыми в нападении на концертный зал стали четверо боевиков, устроившие расстрел зрителей , пришедших в Crocus City Hall на концерт группы «Пикник» в минувшую пятницу. Перед уходом боевики подожгли здание. Задержали сбежавших террористов в Брянской области, откуда доставили в Москву. Басманный суд арестовал боевиков на два месяца.