СК назначил 12 экспертиз по делу обвиняемого в убийстве Героя России
Следственный комитет назначил 12 экспертиз по делу Героя России подполковника Ирека Магасумова, которого обвиняют в убийстве девушки в Луганске в августе этого года. Информацию сообщил РИА «Новости» адвокат обвиняемого Андрей Сандалов.
«По делу назначены 12 экспертиз, в том числе медико-криминалистические, баллистические, психолого-психиатрические», - рассказал Сандалов.
Адвокат отметил, что до этого следователи уже назначили три экспертизы. Криминалисты исследуют одежду обвиняемого на предмет следов пороха и установят вменяемость Магасумова и свидетелей.
Сейчас подполковник находится под стражей. Делом занимается Главное военное следственное управление СК.
По версии следствия, Магасумов убил девушку «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» после знакомства в кафе в Луганске в августе 2023 года. Защита настаивает, что курок случайно спустил сослуживец подполковника, которого не было в тот момент на месте происшествия.
Подполковнику Иреку Магасумову присвоили звание Героя России 2 августа 2023 года. Звезду вручил лично президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля.