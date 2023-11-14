СК назначил 12 экспертиз по делу обвиняемого в убийстве Героя России

«Все у них было прекрасно». Соседка — о семье убившего жену, дочь и мать под Курском

Жителя Курской области задержали по подозрению в убийстве жены, дочери и пожилой матери. До трагедии в отношениях родственников не наблюдалось проблем, рассказала «360» соседка семьи.

Она заявила, что дружила с женой задержанного. Та работала медсестрой и была прекрасным человеком с доброй душой. Ее дочь окончила девять классов и поступила в медицинский колледж - она была активным ребенком и участвовала во всевозможных конкурсах. В целом семья была дружной.

«Жили они хорошо. Все у них было прекрасно. Такого не было, что они там нуждались в чем-то. То есть ребенок всегда был одет, тоже никаких проблем в этом не было. Плюс у них огород был, хозяйство», - рассказала соседка.

По ее словам, сам супруг иногда вел себя странно. При этом он никогда не проявлял агрессии и не устраивал драки в семье.

«Сам себе на уме, молчаливый. <…> Не было такого, что он там руку мог приложить или как-то обидеть», - добавила соседка.

Всех жителей села шокировало случившееся, отметила женщина. По ее мнению, супруг не мог совершить убийство из-за отказа жены в интимной близости. Вероятнее всего, произошел бытовой конфликт.

«Такая бредовая вообще вот версия. <…> Все у них в этом плане было прекрасно», - добавила она.

О задержании жителя Курской области стало известно 14 ноября. По данным СК России, утром 13 ноября дома в Октябрьском районе мужчина ударил ножом дочь, жену и мать. От полученных ранений они скончались. Telegram-канал Mash заявил, что причиной убийства мог стать отказ супруги в интимной близости.