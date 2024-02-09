СК начал расследовать убийство главы федерации карате Петербурга

Тело главы президента спортивной федерации карате нашли около мишеней 7 февраля. По информации СК, погибший являлся тренером по стрельбе.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты аппарата Следственного управления», - указали в пресс-службе.

Ранее о смерти Конева заявили в комитете по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга. В издании 78.ru предположили, что президент спортивной федерации каратэ умер из-за пули, которая рикошетом прилетела во время стрельбы. Судмедэксперты нашли в голове пулю во время вскрытия тела тренера, отметили в издании.

Жена погибшего рассказала журналистам, что ее супруг поехал на несколько часов на полигон для тренировки, но не вернулся домой.