09 февраля 2024, 10:36

СК начал расследовать убийство главы федерации карате Петербурга

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили после смерти президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева. Его тело с огнестрельным ранением головы обнаружили на территории полигона «Невский» в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.

Тело главы президента спортивной федерации карате нашли около мишеней 7 февраля. По информации СК, погибший являлся тренером по стрельбе.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты аппарата Следственного управления», - указали в пресс-службе.

Ранее о смерти Конева заявили в комитете по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга. В издании 78.ru предположили, что президент спортивной федерации каратэ умер из-за пули, которая рикошетом прилетела во время стрельбы. Судмедэксперты нашли в голове пулю во время вскрытия тела тренера, отметили в издании.

Жена погибшего рассказала журналистам, что ее супруг поехал на несколько часов на полигон для тренировки, но не вернулся домой.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства Стрельба Ленинградская область Россия Полигоны
09 февраля 2024, 07:06
Заявление Путина обнадежило работодателей подозреваемого в шпионаже Эвана Гершковича
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону допустил обмен арестованного по обвинению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича. Редакция The Wall Street Journal выпустила заявление по этому поводу.

«Нас воодушевляет желание России заключить сделку, которая вернет Эвана домой, и мы надеемся, что это приведет к его быстрому освобождению и возвращению к семье и в нашу редакцию», - заявила газета.

Коллеги американца заявили, что его арестовали за выполнение своих должностных обязанностей. Они призвали не считать журналистику преступлением.

Эвана Гершковича задержали весной 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. По версии следствия, он собирал сведения, относившиеся к гостайне. Владимир Путин допустил обмен журналиста на осужденного за границей россиянина. По его словам, спецслужбы обсуждали условия освобождения репортера.

Уголовное дело Журналистика Интервью Владимир Путин Задержание Эвана Гершковича Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 02:26
Защита Треповой обжаловала приговор по делу о теракте
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Защита осужденной Дарьи Треповой подала апелляционную жалобу на приговор по делу о теракте, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали другие люди. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Даниил Берман.

«Апелляционную жалобу на приговор отправил по почте», - сообщил Берман.

Защитник добавил, что подробности апелляционной жалобы станут известны во время судебного разбирательства.

Первый Западный окружной военный суд 25 января признал Трепову виновной в совершении террористического акта и приговорил к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ей назначили штраф в 600 тысяч рублей и 16,495 миллиона рублей по искам пострадавших.

Суд Адвокаты Приговоры Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
08 февраля 2024, 20:44
Вероятного подельника подозреваемого в тройном убийстве задержали в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве задержали подозреваемого в тройном убийстве, совершенном в Подмосковье. Следователи предполагают, что он мог быть подельником бывшего полицейского, сообщил Telegram-канал «112».

Задержанного подозревают в том, что он мог действовать заодно с экс-полицейским, которого сегодня заочно арестовали и объявили в международный розыск, Подозреваемого допрашивает следователь. По информации Telegram-канала, не исключено, что после допроса с задержанного снимут подозрения.

Бывшего правоохранителя подозревают в убийстве трех пенсионерок , одной из которых была владелица завода ТИАЛ. Следствие предполагает, что подозреваемый мог скрыться за границей.

Тела убитых женщин нашли 7 февраля в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. Убийство произошло 5 февраля.

Наро-Фоминск Убийства Женщины СК РФ Полиция Москва
08 февраля 2024, 19:08
Гособвинитель запросил восемь лет Суханову по делу о вымогательстве у Чемезова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Хамовническом суде Москвы обвиняемым в вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова запросили восемь лет и 7,5 года лишения свободы. Они проходят по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей за непубликацию статьи, сообщило РИА «Новости».

По данным издания, во время прений сторон прокурор потребовал восемь лет заключения для бывшего директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и 7,5 года - для Ариана Романовского.

Гособвинитель также запросил для третьего фигуранта - Тимура Бигаева - 7,5 года лишения свободы. Всех троих намерены отправить в колонию строгого режима.

Дело о вымогательстве начали рассматривать в суде в июле в закрытом режиме. По данным следствия, Суханов потребовал 11 миллионов рублей у Чемезова, взамен пообещав не публиковать порочащую информацию в Telegram-канале «Тушите свет», где Романовский и Бигаев были администраторами, а также за удалить один из постов. Коммерческого директора Собчак Суханова арестовали в октябре 2022 года.

Суд Москва

Новости по теме