СК начал обыски в домах причастных к беспорядкам дагестанцев

«В рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. По месту жительства лиц, причастных к организации и исполнению преступления, проводятся обыски», - передали в СК РФ.

Следователи-криминалисты осматривают места происшествия, фиксируют повреждения имущества, просматривают записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено несколько уголовных дел. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование на свой контроль.

Беспорядки в махачкалинском аэропорту начались из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Толпа с палестинскими флагами снесла забор и забежала на взлетно-посадочную полосу. Глава региона Сергей Меликов заявил, что беспорядки в Дагестане разжигались из-за рубежа , враги России таким образом попытались дестабилизировать обстановку в республике.

Оборудование и аппаратура в аэропорту Махачкалы повреждений не получили. В течение двух-трех дней функционал воздушной гавани восстановят. При этом во время беспорядков пострадали несколько человек, в том числе двое полицейских. Они находятся в тяжелом состоянии.