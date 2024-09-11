11 сентября 2024, 22:28

СК начал искать новых жертв банды смоленских подростков

РИА «Новости»
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В Смоленской области возбудили уголовное дело из-за видео в социальной сети. На кадрах банда подростков избивала молодого человека, сейчас следователи ищут новых пострадавших, сообщило РИА «Новости».

Преступление произошло в Сафоново 20 августа. Пострадавший хотел познакомиться на улице с девушкой, но она отказала. Спустя несколько часов его нашли ее знакомые и избили.

Пострадавшего парня увидел случайный прохожий, который помог ему добраться до дома. Врачи диагностировали у молодого человека перелом носа, сотрясение головного мозга и ушибы.

По данным агентства, на парня напали около 10 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. На их поведение неоднократно жаловались местные жители. Правоохранители уже задержали троих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Белгородской области хулиганы напали на тренера по боксу из Курской области. После случившегося он попал в больницу.

Уголовное дело Преступления
11 сентября 2024, 21:16
Директор интерната 13 лет насиловал сирот в Ивановской области
РИА «Новости»
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Ивановский суд признал бывшего директора Чернцкой коррекционной школы-интерната виновным в совершении насильственных действий в отношении детей. Он проведет в колонии строго режима 23 года, сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

«Суд учел состояние здоровья и преклонный возраст осужденного - 62 года - и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 23 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, на срок 18 лет», - указали в сообщении.

Следствие доказало, что мужчина совершал преступления в период с 2000 по 2013 годы. Его жертвами становились дети, не достигшие 14-летнего возраста.

Ранее в Самарской области задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки. Мужчина увел ребенка в заброшенное здание, где и совершил преступление.

Суд Дети Преступления Изнасилования
11 сентября 2024, 10:03
Несколько подозреваемых по делу о сухпайках могли скрыться от следствия
РИА «Новости»
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Неустановленные подозреваемые в деле о сухпайках для нужд российской армии могли скрыться за границей. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщил ТАСС.

В одном из документов указано, что обвиняемый по делу Игорь Котельников может скрыться от органов предварительного расследования за рубежом, уточнило агентство.

При этом он мог «согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие ему известными в ходе расследования».

Бизнесмена Котельникова арестовали в июне до 5 августа. Он с обвинением не согласился. В середине июля мужчина умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. В сентябре свидетели подтвердили причастность Котельникова к делу.

С 2022 по 2023 год в российскую армию поставили более 9,1 миллиона некачественных сухпайков. Их стоимость по двум госконтрактам завысили на сумму не менее 1,3 миллиарда рублей.

Уголовное дело СИЗО Армия
11 сентября 2024, 08:44
Дело о теракте возбудили после схода локомотива и 11 вагонов под Белгородом
РИА «Новости»
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Уголовное дело о теракте возбудили после схода вагонов поезда в Белгородской области. На месте происшествия сейчас продолжают работать следователи Западного МСУТ СК, подчеркнули в пресс-службе Следственного комитета.

ЧП произошло 10 сентября на 697-м километре перегона Новый Оскол - Волоконовка Белгородской области.

Причиной стало вмешательство в работу железнодорожного транспорта, подчеркнули в СК. В результате схода тепловоза грузового поезда и 11 порожних железнодорожных вагонов машинист и его помощник не пострадали.

В настоящее время следователи продолжают осматривать место происшествия. Лица, причастные к теракту, устанавливаются.

Терроризм СК РФ
11 сентября 2024, 08:06
Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе Неглинки хотели скрыть следы преступления
РИА «Новости»
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Фигуранты дела о гибели участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве пытались скрыть следы преступления. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило РИА «Новости». Речь идет об Александре Киме и Никите Дубасе.

По данным агентства, следствие учло, что основания для заключения под стражу этих фигурантов не изменились и не отпали в силу того, что после преступления они, как удалось установить, предпринимали меры, чтобы скрыть его следы.

«В связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», - уточнил источник РИА «Новости».

Ким и Дубас обвиняются в оказании небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Их арестовали в августе 2023 года, оба не признают вину.

Еще один фигурант дела - Александр Лазовский. По данным Следственного комитета, он сбежал из России в ОАЭ. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Трагедия на экскурсии в подземном коллекторе Неглинки произошла 20 августа прошлого года. Вместе с гидом было семеро туристов.

Во время их нахождения под землей начался сильный ливень, коллектор затопило. Никто из группы не выжил.

Туризм СК РФ Москва

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