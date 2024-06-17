СК и ФСИН продолжили расследование в СИЗО Ростова-на-Дону
Следователи и Федеральная служба исполнения наказания продолжили расследование в СИЗО Ростова-на-Дону, в котором накануне был захват заложников. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в региональных правоохранительных органах.
«Следственные действия продолжаются, на работу СИЗО они не влияют. Он работает штатно», - сообщил собеседник агентства.
По данным источника, расследованием уголовного дела занимается следственный комитет. Внутреннюю проверку проводит ФСИН России.
Накануне в СИЗО Ростова-на-Дону произошел захват двух сотрудников изолятора. Заключенные схватили младшего инспектора и начальника оперативного управления регионального УФСИН, который прибыл на переговоры с террористами. Сотрудники не получили сильных повреждений во время штурма , одному из них потребовалась медицинская помощь. Устроивших захват преступников ликвидировали.