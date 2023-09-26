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Убийство произошло 20 сентября. По данным местных журналистов, 32-летняя россиянка познакомилась через соцсети с 29-летним гражданином Сирии, который подрабатывал бариста в кофейне.

В ночь расправы мужчина попросил помощи у соседей Емельяновой, те вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть девушки от потери крови.

На допросе сириец утверждал, что в ходе скандала Емельянова порезала ногу стеклянным журнальным столиком, но потом признал свою вину и рассказал, что ударил ее куском стекла.

Полиция задержала подозреваемого. Хозяин квартиры заявил, что Емельянова снимала квартиру самостоятельно. Мужчину арестовали, теперь его ждет суд.

Россиянку нашли мертвой в турецком городе Эрзурум. О смерти женщины сообщила ее подруга Анастасия Полозкова. По ее словам, турецкая полиция не хотела принимать заявление о пропаже.

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Российская фем-активистка Анастасия Емельянова погибла в турецком городе Эрзурум. По предварительной версии, от рук ее сожителя сирийца, написала газета Hürriyet.