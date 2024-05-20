Силовики задержали жителя Биробиджана, планировавшего теракт в День Победы

Подозреваемый через мессенджер контактировал с украинскими спецслужбами. По указанию кураторов мужчина собирался устроить теракт 9 мая. По данным ведомства, он планировал поджечь пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный в жилом доме в Биробиджане.

«В ходе обыска по месту жительства фигуранта дела, а также в принадлежащем ему гараже изъята зажигательная горючая смесь, подготовленная им для совершения теракта», - уточнили в ведомстве.

Задержанный является противником общего политического курса страны и проведения спецоперации. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта. Подозреваемого заключили под стражу.

Силовики предотвратили еще один теракт в середине мая. Два украинских агента планировали устроить взрыв на железной дороге в Крыму.