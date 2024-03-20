Силовики задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Архипова
Правоохранители задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Об этом РИА «Новости» сообщил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
«Да, действительно. Факт задержания могут подтвердить, по всем остальным вопросам - в ГУВД», - подчеркнул он.
Что послужило причиной задержания 47-летнего министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области, неизвестно. Архипов занимает эту должность с сентября 2018 года.
В январе арестовали замминистра здравоохранения Московской области Александра Захарова. Тверской суд отправил его под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Всего по подозрению в коррупции в Подмосковье задержали 11 человек. Как сообщал СК России, двое из них работали консультантами отдела при Минсоцразвития Московской области. У фигурантов дела изъяли крупные суммы во время обысков.