20 июня 2024, 21:45

Силовики задержали главу WorldSkills Russia Уразова

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Силовики задержали гендиректора и руководителя аппарата Агентства развития профессий и навыков (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и Данира Мухаметзянова. Об этом сообщил РБК.

Они стали подозреваемыми по уголовному делу по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание, согласно УК, составляет 10 лет лишения свободы.

Пресс-служба Агентства развития профессий и навыков сообщила, что осведомлена об аресте Уразова.

«Мы готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию», - отметили представители агентства.

Официального комментария от пресс-службы главка МВД не поступало.

Ранее стало известно о задержании в Москве бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера.

Арест проходил в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Уголовное дело Мошенничество Россия Аресты
20 июня 2024, 21:14
Россиянку приговорили к 4 годам колонии за продажу чужой квартиры
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Участница группы мошенников, которые продали чужую четырехкомнатную квартиру на Ленинградском проспекте Москвы, получила четыре года колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что осужденная воспользовалась тем, что настоящая собственница недвижимости жила за границей. Она взяла анкетные данные владелицы и обратилась за получением паспорта, который якобы потеряла.

Получив новое удостоверение личности и комплект документов на квартиру от своих подельников, девушка взяла кредит в банке на 14,3 миллиона рублей под залог квартиры. Обременение на недвижимость она зарегистрировала.

Квартиру выставили на продажу по заниженной цене. Откликнувшиеся на него покупатели погасили кредит, чтобы снять обременение и заключили с лже-собственницей договор о продаже за 23 миллиона рублей.

В объединенной пресс-службе судов Москвы уточнили, что мошенница использовала парики и грим, чтобы выглядеть как настоящая собственница. По двум фактам мошенничества обвиняемую приговорили к четырем годам колонии общего режима.

В минувшую среду, 19 июня, московский главк СК сообщил о задержании группы черных риелторов, которые за 14 лет получили в свое распоряжение более 60 квартир. По подложным документам они оформляли на себя квартиры умерших пенсионеров. Таким образом, общая сумма их дохода составила 250 миллионов рублей.

Суд Прокуратура РФ Мошенничество Недвижимость Москва Квартиры
20 июня 2024, 19:20
Заключенных ростовского СИЗО оставили без вентиляторов после захвата заложников
РИА «Новости»
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Сотрудники следственного изолятора № 1 в Ростове-на-Дону ужесточили условия содержания для заключенных после того, как группа террористов взяла в заложники высокопоставленного сотрудника областного УФСИН и охранника. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов, из камер забрали все электроприборы, включая вентиляторы. Днем температура воздуха на улице прогревается до 34 градусов, поэтому нахождение в замкнутом пространстве без потока прохладного воздуха станет невыносимым.

Кроме того, заключенных и посетителей СИЗО стали тщательнее досматривать, а количество проверок камер увеличили. Сократилось только время свиданий. Теперь на общение с адвокатами или родными заключенным отводят только полчаса.

При этом на это свидание еще надо как-то попасть. Mash обратил внимание, что с сайта ФСИН из сервиса по бронированию визитов в следственные изоляторы пропала Ростовская область.

Находившиеся в СИЗО заключенные под руководством двух осужденных за терроризм взяли в заложники начальника оперативного управления областного УФСИН подполковника Александра Богму и младшего инспектора в минувшее воскресенье, 16 июня.

Для освобождения захваченных людей следственный изолятор брали штурмом. В ходе операции силовики ликвидировали всех террористов. По данным СМИ, один из них выжил и сейчас находится в больнице Ростова-на-Дону.

Заключенные Терроризм СИЗО Захват заложников в ростовском СИЗО
20 июня 2024, 16:33
Раненный при задержании подозреваемый в убийстве на западе Москвы пришел в себя
РИА «Новости»
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Получивший ранение подозреваемый в расстреле мужчины на улице Алексея Свиридова на западе Москвы пришел в себя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Предполагаемый киллер получил ранение после оказания сопротивления сотрудникам полиции, которые задержали его на Аминьевском шоссе. В тяжелом состоянии подозреваемого передали медикам.

«Он вышел из комы», - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о состоянии получившего ранение подозреваемого в убийстве.

По предварительным данным, жертвой вероятного подозреваемого стал известный в кругах московских скейтеров Константин Балишанский. Его тело с огнестрельными ранениями нашли 6 июня на улице Алексея Свиридова.

Свидетели происшествия в беседе с 360.ru рассказали, что вооруженный мужчина устроил беспорядочную стрельбу, а после сбежал во дворы.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, подозреваемый открыл огонь. Правоохранители использовали табельное оружие и ранили мужчину.

По данным столичной прокуратуры , приоритетной версией убийства рассматривается конфликт, возникший на почве ревности. Следователи нашли в квартире подозреваемого магазины от автомата Калашникова и военную форму. Ведомство завело уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Уголовное дело Убийства Стрельба Больницы Оружие Полиция Москва
20 июня 2024, 14:36
Бизнесмена Алексея Тайчера решили арестовать по делу о мошенничестве
РИА «Новости»
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Следствие потребовало заключить под стражу бывшего совладельца лизинговой компании «Трансфин-М» и транспортной компании «СГ-Транс» Алексея Тайчера. Он стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве, сообщил РБК.

Меру пресечения изберет Тверской районный суд Москвы. Ходатайство зарегистрировали 20 июня. Следственный комитет России призвал арестовать Тайчера по уголовному делу, которое возбудили по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Бизнесмена задержали 18 июня. В 2012 году он приобрел «СГ-Транс», спустя семь лет - «Трансфин-М». Впоследствии Тайчер вышел из капитала первой и продал акции второй компании. Источники издания сообщили об обысках и задержании еще пяти подозреваемых.

В Истре задержали бывшего руководителя департамента административной службы Минсельхоза Олега Донских, сообщил RT. Его с 2012 года разыскивали по подозрению в хищении.

Уголовное дело Бизнес Аресты

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