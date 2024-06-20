Силовики задержали главу WorldSkills Russia Уразова

Участница группы мошенников, которые продали чужую четырехкомнатную квартиру на Ленинградском проспекте Москвы, получила четыре года колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что осужденная воспользовалась тем, что настоящая собственница недвижимости жила за границей. Она взяла анкетные данные владелицы и обратилась за получением паспорта, который якобы потеряла.

Получив новое удостоверение личности и комплект документов на квартиру от своих подельников, девушка взяла кредит в банке на 14,3 миллиона рублей под залог квартиры. Обременение на недвижимость она зарегистрировала.

Квартиру выставили на продажу по заниженной цене. Откликнувшиеся на него покупатели погасили кредит, чтобы снять обременение и заключили с лже-собственницей договор о продаже за 23 миллиона рублей.

В объединенной пресс-службе судов Москвы уточнили, что мошенница использовала парики и грим, чтобы выглядеть как настоящая собственница. По двум фактам мошенничества обвиняемую приговорили к четырем годам колонии общего режима.

В минувшую среду, 19 июня, московский главк СК сообщил о задержании группы черных риелторов, которые за 14 лет получили в свое распоряжение более 60 квартир. По подложным документам они оформляли на себя квартиры умерших пенсионеров. Таким образом, общая сумма их дохода составила 250 миллионов рублей.