19 декабря 2024, 03:34

Силовики выяснят, как исполнитель теракта с Кирилловым попал в Россию

РИА «Новости»
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Силовики выясняют, законно ли находился на территории России подозреваемый в исполнении теракта, жертвами которого стали начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

«Проверяется информация, легально ли он находился на территории России», - отметил он.

Силовики задержали подозреваемого в организации теракта на следующий день после гибели Кириллова. На допросе гражданин Узбекистана заявил, что его наняли украинские спецслужбы. Они передали ему самодельное взрывное устройство. За выполнение заказа мужчине пообещали 100 тысяч долларов и гражданство европейской страны.

По словам подозреваемого, 17 декабря он заложил взрывчатку рядом с домом на Рязанском проспекте в электросамокат. Взрывное устройство привели в действие дистанционно. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Россия Мужчины Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
18 декабря 2024, 22:43
Участницу шоу «Пацанки» отправят за решетку на 6 лет
РИА «Новости»
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Выборгский районный суд приговорил участницу телешоу «Пацанки» Диану Янголенко к шести годам колонии общего режима за распространение наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следователи установили, что в начале февраля 2023 года девушка стала членом преступной группировки. Вместе с участниками ОПГ она распространяла наркотики через тайники-закладки в Петербурге и Ленинградской области.

Правоохранители задержали Янголенко в ее квартире. В ходе обыска у нее нашли пакетики с запрещенным веществом и весы. Во время судебного заседания девушка полностью признала свою вину. Ближайшие шесть лет она проведет в колонии общего режима.

В декабре 2023 года Янголенко пыталась инсценировать свою смерть.

Свои действия она объяснила тем, чтобы продемонстрировать последствия злоупотребления алкоголем.

Наркотики Санкт-Петербург Суд
18 декабря 2024, 19:12
Калининградским врачам отменили приговор по делу об убийстве младенца
РИА «Новости»
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Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор врачам из Калининграда Элине Сушкевич и Елене Белой, которых судили за убийство младенца. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

«Апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение», - подчеркнули в суде.

Калининградские врачи остаются под стражей.

В сентябре 2022 года Московский областной суд приговорил реаниматолога Сушкевич и исполняющую обязанности главврача Белую к 9 и 9,5 года колонии общего режима соответственно.

По версии обвинения, они убили недоношенного ребенка, поскольку не желали портить статистику. Защита, в свою очередь, уверяла, что в действиях врачей не было злого умысла.

После освобождения медработники три года не смогут работать по профессии.

Адвокат потерпевшей стороны Лариса Гусева 14 сентября сообщила, что осужденные по делу об убийстве младенца в роддоме обжаловали приговор суда.

Убийства Суд Врачи
18 декабря 2024, 16:45
Самого известного Деда Мороза Бугульмы заподозрили в педофилии
РИА «Новости»
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В Татарстане 54-летнего мужчину обвинили в том, что он надругался над шестилетней девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СК.

По версии следствия, летом этого года житель Бугульмы делал ремонт на балконе у знакомых. Когда мужчина остался вдвоем с их шестилетней дочкой, то совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

«При этом злоумышленник заснял произошедшее на камеру мобильного телефона и выложил в интернет», - добавили в СК.

В ведомстве допустили, что от действий 54-летнего мужчины могли пострадать и другие несовершеннолетние. Накануне ареста он переоделся в костюм Деда Мороза, катался по Бугульме на велосипеде и, раздавая детям конфеты, приглашал их к себе домой.

Кроме того, по данным Telegram-канала Mash, ранее мужчину судили за хранение детской порнографии. Во время обысков в его телефоне обнаружили переписки с несовершеннолетними, а дома - детское белье и носки.

Местные жители рассказали, что о «Деде Морозе» знала вся Бугульма. Он прославился как активист, который регулярно устраивал разные праздники для детей, дарил им подарки и наряжался в сказочных персонажей.

«Он уже какой год постоянно организовывает что-то для детей - то горки строил ледяные зимой, то летом какие-то праздники в День защиты детей. Постоянно что-то придумывает, конкурсы устраивает, подарки покупает за свой счет», - рассказала 360.ru жительница Бугульмы Валерия.

По словам некоторых горожан, в 2023 году мужчину за его активную позицию хотели признать лучшим человеком Бугульмы. Однако далеко не всех устраивало чрезмерное участие 54-летнего местного жителя в жизни детей.

«Дядя такой себе, своеобразный. Вроде всегда добренький был, агрессии не проявлял, но, видимо, поговорка „В тихом омуте черти водятся“ правильная», - поделился местный житель Денис.

Обвиняемого в педофилии Деда Мороза арестовали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и изготовлении и обороте порнографии с несовершеннолетними.

Татарстан Преступления Педофилы Дед Мороз
18 декабря 2024, 16:22
Убийце отца главы пресс-службы патриарха Кирилла дали пожизненный срок
РИА «Новости»
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Адаму Щербакову, который убил отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимира Легойды, назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Уроженца Брянска признали виновным в убийстве 90-летнего отца православного журналиста Владимира Легойды и совершении ряда других тяжких преступлений.

В конце декабря прошлого года осужденный уговорил незнакомого пенсионера довезти его до банкомата на автомобиле. В салоне машины злоумышленник напал на пожилого мужчину, несколько раз ударил его ножом, а затем похитил не менее 100 тысяч рублей.

После этого он пересел на водительское сиденье, приехал в лес в Ленинском городском округе Подмосковья, оставил машину и тело , а потом скрылся.

Убийства Суд

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