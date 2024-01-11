Силовики раскрыли личность погибшей под Воронежем девушки, колесившей по стране под разными именами

В Семилуки девушка приехала летом 2023 года из Кургана с дальнобойщиком, с которым она и проживала до своей смерти. Ему она представилась Анастасией Агеевой. В тот вечер девушка ждала его из рейса, приготовила ужин. Вернувшись из рейса, мужчина обнаружил тело подруги в ванной. Ее похоронили на местном кладбище без имени и даты рождения.

Воронежский оперативник смог установить личность незнакомки, проследив ее путь до Семилук. Для этого силовику пришлось изучить многочисленные страницы девушки в социальных сетях. Спустя какое-то время оперативник нашел ее подругу из Улан-Уде, откуда и начала путь неизвестная. Выяснилось, что они с подругой в 2013 году после пьяной вечеринки сбежали в Пермь автостопом. Протрезвев, подруга вернулась домой, а Арина - так она представлялась тогда - осталась.

Оперативник отправил в Улан-Уде ориентировку на девушку с отпечатками пальцев. Анастасия-Арина вела в своем родном городе антиобщественный образ жизни, и ее дактилоскопия была в базе данных МВД. Мать девушки опознала ее по фотографии и татуировке на руке, где было выбито имя ее дочери, которую «путешественница» бросила в Улан-Уде. Оказалось, что девушку звали Ирина, ей было 28 лет.

Следователи в Пермском крае вернулись к делу о пропавшей в 2010 году пятилетней девочке. Ребенок отдыхал вместе с родителями возле скального массива Ермак-Камень на берегу реки Сылвы, там же она и пропала.