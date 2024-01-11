11 января 2024, 05:24

Силовики раскрыли личность погибшей под Воронежем девушки, колесившей по стране под разными именами

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Воронежский оперативник установил личность загадочной девушки, которая умерла в Семилуках в октябре прошлого года. Погибшая 10 лет разъезжала по стране под разными именами, никто из знакомых не знал ее настоящих ФИО, даты и места рождения. Историю разоблачения опубликовало издание kp.ru в Перми.

В Семилуки девушка приехала летом 2023 года из Кургана с дальнобойщиком, с которым она и проживала до своей смерти. Ему она представилась Анастасией Агеевой. В тот вечер девушка ждала его из рейса, приготовила ужин. Вернувшись из рейса, мужчина обнаружил тело подруги в ванной. Ее похоронили на местном кладбище без имени и даты рождения.

Воронежский оперативник смог установить личность незнакомки, проследив ее путь до Семилук. Для этого силовику пришлось изучить многочисленные страницы девушки в социальных сетях. Спустя какое-то время оперативник нашел ее подругу из Улан-Уде, откуда и начала путь неизвестная. Выяснилось, что они с подругой в 2013 году после пьяной вечеринки сбежали в Пермь автостопом. Протрезвев, подруга вернулась домой, а Арина - так она представлялась тогда - осталась.

Оперативник отправил в Улан-Уде ориентировку на девушку с отпечатками пальцев. Анастасия-Арина вела в своем родном городе антиобщественный образ жизни, и ее дактилоскопия была в базе данных МВД. Мать девушки опознала ее по фотографии и татуировке на руке, где было выбито имя ее дочери, которую «путешественница» бросила в Улан-Уде. Оказалось, что девушку звали Ирина, ей было 28 лет.

Следователи в Пермском крае вернулись к делу о пропавшей в 2010 году пятилетней девочке. Ребенок отдыхал вместе с родителями возле скального массива Ермак-Камень на берегу реки Сылвы, там же она и пропала.

Курган Пермь Женщины Мужчины
11 января 2024, 00:17
Челябинца заключили под стражу за жестокое убийство 15-летней сестры
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Суд в Челябинской области заключил под стражу местного жителя, которого подозревают в убийстве двоюродной сестры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, в ночь на 6 января в селе Татищево 19-летний фигурант поссорился с 15-летней девушкой и убил ее во время конфликта. После этого парень скрылся с места преступления, но его оперативно задержали.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в ведомстве.

Следователи продолжают работать над сбором и закреплением доказательной базы.

По данным Telegram-канала Shot, на теле девочки нашли следы удушения и ранения в живот. У подозреваемого были напряженные отношения с жертвой. Тело школьницы обнаружили в заброшенном доме культуры.

Убийства Суд Челябинская область Преступления
10 января 2024, 18:43
Москвича задержали по подозрению в грабеже у банкомата
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Полиция Москвы задержала 21-летнего жителя столицы по подозрению в совершении грабежа. Злоумышленник выхватил деньги у женщины, стоявшей рядом с банкоматом в фойе торгового зала на улице Большая Полянка, и сбежал. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

В ведомстве уточнили, что женщина собиралась пополнить счет организации, в которой она работает, на сумму свыше 70 тысяч рублей, когда на нее напал подозреваемый, вырвал деньги и скрылся с места преступления.

Правоохранители сумели изъять у молодого человека часть украденных средств, которую он не успел потратить. Против него возбудили уголовное дело. В отношении подозреваемого выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полиция задержала двух подозреваемых в ограблении на улице Шаболовка в Москве. Они отобрали у одного из прохожих телефон и рюкзак.

Кражи Москва
10 января 2024, 18:11
Подозреваемого в поджоге двери ведущего радио Sputnik арестовали в Петербурге
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал предполагаемого организатора поджога двери журналиста радио Sputnik Трофима Татаренкова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Горшкова», - заявили в пресс-службе.

Подозреваемый пробудет за решеткой до 7 марта 2024 года.

Полицейские задержали предполагаемых организаторов поджога двери ведущего радио Sputnik 9 января. Сам Татаренков ранее сообщил, что с его жильем ничего не случилось благодаря бронированной двери. При этом злоумышленники рассчитывали устроить большой пожар с жертвами.

Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров допустил «украинский след» в произошедшем. По словам сенатора, спецслужбы Украины часто используют свою агентуру.

Санкт-Петербург Поджоги Суд
10 января 2024, 16:24
«Простой, тихий мальчик». Знакомый — о подростке, задержанном за подготовку нападения на школу в Татарстане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Подросток, подозреваемый в подготовке нападения на свою школу в городе Кукморе в Татарстане, обычно вел себя тихо и спокойно. Об этом сообщил «360» знакомый задержанного.

По его словам, в школе 15-летний подозреваемый никогда не хулиганил.

«Простой, тихий мальчик», - описал подростка знакомый.

Собеседник «360» сообщил, что школьника точно воспитывает мать, но есть ли у него отец, он не знает. Сказать точно, с кем дружит задержанный, знакомый тоже не смог.

«Но друзья у него были. Видел, как он вместе с кем-то сидит и разговаривает», - вспомнил собеседник «360».

По данным Telegram-канала Baza , следствие предположило, что подросток из Кукмора готовил нападение на свою школу с весны 2022 года. Подозреваемый изучал информацию о массовых убийствах в школах, искал в интернете, где взять оружие, а также учился делать взрывное устройство. Авторы статьи указали, что мальчик жил в полной семье и никогда не стоял на учете.

Дети Татарстан Школьники

Новости по теме