22 января 2024, 09:31

Силовики предотвратили теракт в Барнауле

РИА «Новости»
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Оперативники ФСБ России задержали жителя Алтая, который при помощи коктейлей Молотова собирался поджечь военный объект в Барнауле. Он сотрудничал с запрещенной военизированной организацией, сообщило РИА «Новости».

Мужчину 1979 года рождения схватили с поличным. Он пытался совершить теракт на одном из объектов Минобороны России в Барнауле. Для этого подозреваемый в ноябре через интернет связался с запрещенной военизированной организацией и по инструкции кураторов сделал зажигательные смеси. Оперативники взяли его при попытке поджога коктейлями Молотова.

Уголовное дело возбудили по статьям 30 и 205 УК России «Покушение на совершение террористического акта». Мужчину арестовали.

В Санкт-Петербурге 17-летнего подростка приговорили к шести годам заключения за попытку совершить теракт. Он бросил бутылки с зажигательной смесью в дверь военкомата.

Уголовное дело Терроризм ФСБ
22 января 2024, 08:45
Компьютеры для космодрома Восточный за 250 тыс. рублей выкрали прямо из поезда — СМИ
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Космодром Восточный недополучил компьютерную технику на 250 тысяч рублей. Устройства выкрали из поезда во время доставки из Омска в декабре 2023 года. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщил Telegram-канал «112».

Системные блоки, мониторы и другие комплектующие погрузили в вагон, и 16 декабря он выехал из Омска. Накануне Нового года состав прибыл в пункт назначения, но разгрузку отложили до окончания праздничных каникул. Только после 8 января заметили недостачу - на космодром Восточный привезли гораздо меньше техники, чем отправили. Возбудили уголовное дело, ущерб оценили в 250 тысяч рублей.

Космодром Восточный начали строить в 2012 году. С тех пор правоохранительные органы возбудили десятки уголовных дел - только в 2019 году генпрокуратура сообщила о 160 расследованиях. Президент России Владимир Путин заявил, что недобросовестные участники проекта присвоили сотни миллионов рублей.

Уголовное дело Кражи Поезда
22 января 2024, 07:45
Гибель ребенка в роддоме Челябинска проверит центральный аппарат Следкома
РИА «Новости»
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В Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности врачей. Пациентка роддома обвинила их в несвоевременном оказании помощи и гибели нерожденного ребенка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании, сообщил Telegram-канал ведомства.

«По поручению председателя СК России руководством СУ по Челябинской области в центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах», - заявила пресс-служба.

Жительница Челябинска потребовала привлечь к ответственности медработников. По ее мнению, из-за несвоевременно принятых мер к родоразрешению ее ребенок погиб в утробе. Следственные органы возбудили уголовное дело по части второй статьи 293 УК России «Халатность».

Женщину 3 января госпитализировали в горбольницу № 8 на 41-й неделе беременности. Она жаловалась на недомогание, кардиотокография показала плохие результаты.

Дежурный врач решил не стимулировать роды. УЗИ 9 января показало, что плод умер от гипоксии.

В роддоме № 4 в Калининграде умер недоношенный ребенок. Руководство роддома обвинили в превышении должностных полномочий, а врачей - в организации убийства.

Уголовное дело Дети Беременность Медицина Следственный комитет России
22 января 2024, 00:33
Звезду «Подольских курсантов» задержали за хранение наркотиков в Москве
Unsplash
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Звезду фильма «Подольские актеры» Андрея Гарису задержали за хранение марихуаны в квартире. Наркотики нашли полицейские, прибывшие по вызову подруги актера, которую он избил. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Девушка вызвала полицию из-за того, что Гариста, находясь в нетрезвом состоянии, изрезал ей руку ножом. Пара отдыхала в квартире в Даниловском районе Москвы, но в какой-то момент они стали ругаться. В порыве гнева мужчина схватил нож и порезал ей кисть. Девушка испугалась за свою жизнь и вызвала полицию.

«Прибывшие на место сотрудники обнаружили в квартире артиста пять подозрительных упаковок с веществами. Как показала экспертиза, в трех из них весом 167,05 грамма - марихуана. Актер не смог объяснить сотрудникам, откуда у него травка», - уточнил канал.

Артиста задержали, возбуждено дело по статье о незаконном прибретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее рэперов Baby Melo и Badri задержали в петербургском клубе «Гигант-холл» прямо во время концерта. По одной из версий, их задержали за мат на сцене, по другой - за избиение девушки на концерте.

Наркотики Кино Аресты Полиция Актеры Москва
21 января 2024, 19:03
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
РИА «Новости»
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Мошенники начали использовать новую схему обмана, выманивая деньги у россиян через систему быстрых платежей. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, жертвами рискуют стать люди, заинтересовавшиеся приобретением товаров на интернет-ресурсах.

«Человек оставляет заявку на покупку, с ним в мессенджере связываются якобы из магазина и предлагают купить товар со скидкой, но только по СБП. После этого они скидывают ссылку для формы оплаты, если покупатель подтвердит платеж, то средства уходят на счет злоумышленника», - сказала она.

Волк уточнила, что такая схема работает у мошенников, когда учетные записи администраторов или модераторов таких сайтов оказались скомпрометированы.

«В таком случае лучше связаться со службой поддержки в официальном приложении либо на официальном сайте. Не переходите по подозрительным ссылкам, которые заманивают розыгрышами или акциями», - добавила представитель ведомства.

В МВД также посоветовали для покупок в Сети завести отдельную банковскую карту с незначительной суммой на счету.

Ранее стало известно, что мошенники начали применять технологии искусственного интеллекта для выманивания денег с помощью аудио.

МВД РФ Мошенничество Магазины Деньги

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