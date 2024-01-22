Силовики предотвратили теракт в Барнауле

Мужчину 1979 года рождения схватили с поличным. Он пытался совершить теракт на одном из объектов Минобороны России в Барнауле. Для этого подозреваемый в ноябре через интернет связался с запрещенной военизированной организацией и по инструкции кураторов сделал зажигательные смеси. Оперативники взяли его при попытке поджога коктейлями Молотова.

Уголовное дело возбудили по статьям 30 и 205 УК России «Покушение на совершение террористического акта». Мужчину арестовали.

В Санкт-Петербурге 17-летнего подростка приговорили к шести годам заключения за попытку совершить теракт. Он бросил бутылки с зажигательной смесью в дверь военкомата.