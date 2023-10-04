Силовики предотвратили подрыв горадминистрации Рубцовска на Алтае

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«С украинской стороны со мной связывался некий <…>, давал мне инструкции, как сделать взрывчатое вещество», - сознался мужчина на допросе.

Правоохранители возбудили уголовное дело, задержанного обвинили в покушении на совершение теракта. Во время обыска у него нашли компоненты и прекурсоры для создания бомбы, в том числе взрывчатое вещество мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

В Крыму арестовали мужчину, который передавал украинской разведке информацию о перемещении военной техники. На допросе он сознался в преступлении.

По версии следствия, уроженец Челябинской области 1988 года рождения уехал за границу и вступил в запрещенную в России проукраинскую террористическую организацию. По заданию кураторов он прибыл на Алтай и распланировал взрыв в здании горадминистрации Рубцовска.