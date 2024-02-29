Силовики предотвратили диверсию в Саратове

Силовики задержали саратовца, который искал контакты террористического легиона «Свобода России»*. Он пытался найти представителей группировки через мессенджер и открыто заявлял о готовности совершать диверсии на территории России.

Оперативки вычислили мужчину. Его задержали и объяснили, что за подобные намерения он может попасть под статью о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией, по которой грозит восемь лет колонии.

Мужчина не успел ничего натворить, поэтому правоохранители выдали ему официальное предостережение. Саратовец раскаялся и попросил прощения. Он добавил, что всем необходимо поддерживать проведение специальной военной операции.

* «Легион „Свобода России“» - экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.