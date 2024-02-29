29 февраля 2024, 08:36

Силовики предотвратили диверсию в Саратове

РИА «Новости»
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В Саратове оперативники задержали мужчину, который искал контакты террористической организации и хотел совершать диверсии в России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Силовики задержали саратовца, который искал контакты террористического легиона «Свобода России»*. Он пытался найти представителей группировки через мессенджер и открыто заявлял о готовности совершать диверсии на территории России.

Оперативки вычислили мужчину. Его задержали и объяснили, что за подобные намерения он может попасть под статью о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией, по которой грозит восемь лет колонии.

Мужчина не успел ничего натворить, поэтому правоохранители выдали ему официальное предостережение. Саратовец раскаялся и попросил прощения. Он добавил, что всем необходимо поддерживать проведение специальной военной операции.

* «Легион „Свобода России“» - экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.

Саратов Терроризм Военные
29 февраля 2024, 07:15
Угонщики в Чувашии закрыли владельца Lada Granta в багажнике и попали в ДТП
РИА «Новости»
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В Чебоксарах произошло похищение человека. Неизвестные угнали машину вместе с владельцем, а потом попали в аварию. Возбудили уголовное дело, одного из злоумышленников задержали, сообщило СУ СКР по Чувашской Республике.

Ночью 28 февраля двое мужчин подошли к незнакомцу и избили, чтобы присвоить его Lada Granta. Автовладелец сопротивлялся, поэтому преступники заперли его в багажнике и вывезли в соседний город Канаш. Там потерпевшему удалось освободиться и пожаловаться в полицию.

Угонщики попытались скрыться. Во время преследования они попали в аварию, машина перевернулась. Один мужчина сбежал, другого задержали на месте. Возбудили уголовное дело по статье 126 УК России «Похищение человека, совершенное с применением насилия из корыстных побуждений».

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который инсценировал угон собственного авто. Он рассчитывал таким способом получить страховку.

Уголовное дело ДТП Машины Чувашия
29 февраля 2024, 00:38
Полиция задержала телефонного мошенника, похитившего 162 миллиона рублей
РИА «Новости»
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Московские полицейские задержали телефонного мошенника, которого подозревают в похищении 162 миллионов рублей у москвички. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По данным ведомства, в преступной схеме участвовали три человека. В августе и сентябре 2023 года они звонили 31-летней москвичке от имени сотрудников банков и правоохранительных органов.

Мошенники убедили жертву, что ее средства пытаются похитить, после чего она перевела 26 миллионов 400 тысяч рублей на их счет. Кроме того, под давлением злоумышленников женщина продала квартиру на Пречистинке.

«Следуя указаниям звонивших, введенная в заблуждение потерпевшая совершила сделку по купле-продаже квартиры, а вырученные деньги в размере 129 миллионов рублей передала неизвестным», - рассказали в МВД.

Кроме того, мошенники убедили пострадавшую заплатить семь миллионов рублей якобы за оплату машино-мест. Общий ущерб составил 162 миллиона 400 тысяч рублей.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Инициативной улице задержали одного из подозреваемых - 25-летнего гражданина, временно проживающего в столице», - рассказали в МВД.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают соучастников подозреваемого.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали банду , которая вывела за границу более 150 миллионов рублей, полученных от телефонных аферистов.

Уголовное дело Мошенничество Деньги Полиция Москва
29 февраля 2024, 00:08
В Архангельске задержали мужчину, совратившего приемных дочерей
РИА «Новости»
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В Архангельске задержали 38-летнего мужчину по подозрению в совращении приемных дочерей. Отчим издевался над девочками в течение пяти лет. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

По данным телеканала, от действий педофила пострадали две девочки девяти и 12 лет. Мужчина усыновил их в 2019 году. С 2021 года он состоял на учете в МВД как неблагополучный родитель. Недавно мать девочек ушла от мужа, после чего они решились рассказать о его действиях социальному педагогу.

«Девочки 2012 и 2015 года рождения в школе рассказали соцпедагогу, что их приемный отец с 2019 года совершал в их отношении развратные действия сексуального характера. Педагог сообщила об этом в полицию», - рассказал собеседник телеканала.

Полиция задержала злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.

Ранее суд в Калуге отправил на 15 лет в тюрьму педофила, который домогался трех девочек восьми, девяти и 10 лет прямо на детской площадке.

Уголовное дело Школы Преступления Педофилы Школьники Мужчины Полиция
28 февраля 2024, 23:27
Бастрыкин затребовал доклад о расследовании гибели девушки в Самаре
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у самарского следкома доклад о расследовании обстоятельств гибели 16-летней девушки в Самаре. Об этом сообщил в своем Telegram-канале информационный центр ведомства.

Бабушка погибшей обратилась в приемную председателя СК с просьбой о помощи в установлении обстоятельств смерти ее внучки. Девушка пропала без вести в Самаре в этом месяце. Спустя несколько дней ее тело нашли на острове Проран.

«Заявительница указывает на неполноту расследования и предполагает, что она была убита», - сообщили в ведомстве.

Региональный СК возбудил уголовное дело, которое поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Бастрыкин затребовал доклад о промежуточных результатах расследования, а также о принятых решениях.

Ранее глава СК России поручил возбудить уголовное дело о дискредитации российской армии в отношении московского педиатра, которая посмеялась над ребенком, тоскующим по отцу. Последний погиб в зоне специальной военной операции.

Смертность Школьники Следственный комитет России Убийство школьницы в Самаре

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