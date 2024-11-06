06 ноября 2024, 19:26

Силовики нашли шестого беглеца из липецкой колонии

РИА «Новости»
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Правоохранители задержали шестого заключенного, сбежавшего из исправительной колонии в Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

«Шестой осужденный <…> задержан сотрудниками УИС Липецкой области во взаимодействии с сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Воронежской области в жилом массиве села Полинино Тамбовской области. При задержании сопротивление не оказывал», - отметили в управлении.

По данным «Известий» , преступник является уроженцем Узбекистана, его зовут Тургун Абдуллаев. Заключенного обнаружили в поселке совхоза Песковатский в Липецкой области. Он прятался в заброшенном доме и планировал сбежать из страны.

О побеге шестерых заключенных из ИК-2 стало известно 26 октября. Для этого они сделали самодельные лопаты и рыли ими подкоп.

СК предъявил начальнику цеха исправительной колонии обвинение в халатности.

Силовики оперативно задержали пятерых сбежавших.

Один из пойманных беглецов рассказал, что двое заключенных направились в Подмосковье, а четверо планировали вернуться в Узбекистан. По его словам, из колонии они выбрались по тоннелю.

Заключенные Задержания Побеги Липецкая область
06 ноября 2024, 19:01
Мытищинского живодера арестовали до 21 декабря
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Мытищинский городской суд Московской области арестовал до 21 декабря мужчину, который привязал двух собак к легковому автомобилю и протащил их на высокой скорости по дороге в Мытищах. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Сам мужчина на процессе назвал себя жертвой травли со стороны соседей и полиции.

«С собаками я жестоко не обращался. Когда все происходило, меня подрезал мужчина с оружием и сказал, чтобы их отвязывал. Я испугался и начал дальше отъезжать. В этот момент они поскользнулись. Я увидел, посадил их в багажник - это все есть в уголовном деле», - сказал он.

Житель Мытищ добавил, что рассказал обо всем следователю. Также он отметил, что после ситуации на дороге соседи якобы устроили ему травлю и порезали колеса на машине.

«Мне фекалиями измазали машину, ударили лопатой по голове. После этого мне пришлось защищаться. Приезжали по несколько человек и пытались меня избить», - сказал обвиняемый.

Он также добавил, что у него остался сын, а решение о мере пресечения «ломает ему судьбу».

«Ребенок был каждый день с отцом, а теперь не увидит его полтора месяца. Мне все равно, судья принял решение, которым поставил крест на судьбе ребенка. Ему ломают судьбу. Он пять лет был с отцом, день ото дня. Жалею о своем поступке, но что я могу поделать? Дурацкое стечение обстоятельств в итоге вылилось в такую ситуацию», - заключил мужчина.

В прокуратуре Московской области добавили, что обвиняемый не признал вину в совершении преступления и просил избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

В конце сентября в Мытищах на Лесопарковой улице мужчина привязал к заднему бамперу ВАЗ-2104 двух собак. После этого он сел за руль и протащил их по асфальту. Животные выжили. Местные жители написали заявление в полицию и помогли вычислить номер машины.

Животные Живодеры
06 ноября 2024, 14:56
Информатору Госдепа США Роберту Шонову вынесли приговор
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Приморский краевой суд признал виновным бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Его приговорили к тюремному сроку на четыре года 10 месяцев.

Шонова обвинили по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством», также ему выписали штраф в размере одного миллиона рублей и ограничили свободу на один год четыре месяца.

Шонов работал информатором Госдепа США, а после начала СВО возобновил контакт с американцами и стал тайным осведомителем политического отдела посольства США в Москве.

Мужчина выполнял задание кураторов и собирал сведения о спецоперации, мобилизации и проблемах в России. Информатор также занимался отбором лояльных Америке журналистов и экспертов, готовых к сотрудничеству с Госдепом.

Шонова задержали в марте 2023 года в аэропорту Владивостока. Кураторы отказались оказывать ему помощь.

Штрафы США Рубль Суд Госдеп США Приговоры Россия Владивосток Москва
06 ноября 2024, 12:16
Верховный суд России признал законным приговор Стрелкову
РИА «Новости»
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Представляющие интересы бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) адвокаты не добились пересмотра приговора своему подзащитному по делу о публичных призывах к экстремизму. Верховный суд России отклонил поданную юристами кассационную жалобу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Заседание, где рассматривали жалобу, прошло в закрытом режиме. В зал прессу и свидетелей пустили только для слушания резолютивной части.

«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», - огласили решение в суде.

Стрелков в рассмотрении кассационной жалобы участия не принимал. Его интересы представлял адвокат Александр Молохов.

Московский городской суд в конце января этого года приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности. После вступления приговора в силу осужденного этапировали в колонию Кирово-Чепецка.

В исправительном учреждении Стрелкова признали склонным к побегу и ужесточили условия содержания. Жена бывшего министра ДНР посчитала, что подобной мерой ему закрыли подачу заявления для выхода из колонии по условно-досрочному освобождению.

Суд Адвокаты Приговоры Россия Экстремизм
05 ноября 2024, 18:32
Цыгане продали пожилой петербурженке коллагеновые шарики под видом красной икры
РИА «Новости»
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Братья-цыгане обманули пенсионерку из Санкт-Петербурга на 37 тысяч рублей. Они продали пожилой женщине коллагеновые шарики под видом красной икры. Злоумышленников задержала полиция, сообщила пресс-служба полиции Санкт-Петербурга.

«В полицию Петродворцового района города Санкт-Петербурга обратилась 66-летняя жительница поселка Стрельна. Пенсионерка сообщила, что у дома на Фронтовой улице к ней подошел незнакомец и предложил приобрести 40 банок красной икры по очень выгодной цене», - отметили в полиции.

Пенсионерка согласилась и отдала за «икру» 37 тысяч рублей. Однако дома она выяснила, что в банке вовсе не тот продукт, на который она рассчитывала. Экспертиза установила, что в банку вместо икры положили коллагеновые шарики красного цвета.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Торговцев задержали по горячим следам в Петергофе. Ими оказались братья-цыгане из Ставропольского края.

В Челябинской области задержали цыгана , похитившего 1,5 миллиона у матери бойца СВО. Задержанный предоставил свою версию произошедшего, согласно которой он не крал деньги и готов выполнить взятые обязательства.

Санкт-Петербург Мошенничество Деньги Полиция Цыганская диаспора

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