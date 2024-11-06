Силовики нашли шестого беглеца из липецкой колонии
Правоохранители задержали шестого заключенного, сбежавшего из исправительной колонии в Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.
«Шестой осужденный <…> задержан сотрудниками УИС Липецкой области во взаимодействии с сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Воронежской области в жилом массиве села Полинино Тамбовской области. При задержании сопротивление не оказывал», - отметили в управлении.
По данным «Известий» , преступник является уроженцем Узбекистана, его зовут Тургун Абдуллаев. Заключенного обнаружили в поселке совхоза Песковатский в Липецкой области. Он прятался в заброшенном доме и планировал сбежать из страны.
О побеге шестерых заключенных из ИК-2 стало известно 26 октября. Для этого они сделали самодельные лопаты и рыли ими подкоп.
СК предъявил начальнику цеха исправительной колонии обвинение в халатности.
Силовики оперативно задержали пятерых сбежавших.
Один из пойманных беглецов рассказал, что двое заключенных направились в Подмосковье, а четверо планировали вернуться в Узбекистан. По его словам, из колонии они выбрались по тоннелю.