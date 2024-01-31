Силовики накрыли сеть массажных салонов с проститутками в Дагестане

Полиция выяснила, что 49-летний житель Махачкалы замаскировал бордели под массажные салоны, на него работали женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Поиском кадров для салонов занимались 25 «помощниц» подозреваемого.

«Всего в занятие проституцией было вовлечено более 50 девушек», - уточнило ведомство.

Силовики изъяли в салонах финансовую документацию, телефоны и алкоголь. Возбуждены уголовные дела об организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией.

Ранее инфоменеджер форума секс-работников Мария Петрова объяснила различие между понятиями «эскорт» и «проституция». В первом случае на первом месте - сопровождение клиента на встречах или отдыхе. Об оказании интимных услуг речи не идет. Эскортницы должны быть умны и образованны, чтобы создавать духовные развлечения для спутника.

Дагестанские полицейские накрыли крупные массажные салоны в Махачкале, Дербенте и Каспийске, в которых оказывали интимные услуги. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.