11 декабря 2024, 11:55

Сиделка в Москве украла у 100-летнего пенсионера дорогие монеты и награды

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Сиделка украла у 100-летнего москвича дорогостоящие монеты и награды. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным правоохранителей, 35-летняя злоумышленница устроилась круглосуточной сиделкой к пенсионеру в квартиру на улице Новый Арбат. Вместе со своим знакомым она украла у дедушки коллекцию монет и его награды, общей стоимостью 300 тысяч рублей. Она отнесла их знакомым перекупщикам, а потом уволилась.

Через некоторое время родственники пенсионера узнали о пропаже и обратились в полицию. Правоохранители нашли подозреваемую и задержали. Также установили личность перекупщика и забрали у него часть краденного. Имущество вернут владельцу.

Против сиделки возбудили уголовное дело и арестовали. Скупщика отпустили под подписку о невыезде.

Ранее похожий случай произошел в Петербурге. Сиделку 85-летнего пенсионера задержали за кражу 273 тысячи рублей у подопечного.

Уголовное дело Пенсионеры Кражи Полиция
11 декабря 2024, 05:26
Мигрант в Петербурге угрожал расправой водителю скорой помощи
Pixabay
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Мигрант в Санкт-Петербурге угрожал расправой водителю машины скорой помощи, поставившего спецтанспорт около подъезда во дворе многоквартирного дома. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе процессуальной проверки по делу, сообщила пресс-служба ведомства.

В социальных сетях появилась информация, что мигрант угрожал водителю скорой, который поставил машину с включенным проблесковым маячком близко к подъезду многоэтажки. Следственный комитет организовал по этому факту проверку.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы ГСУ СК по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе и результатах проверки.

В конце ноября Бастрыкин поставил на контроль в главке дело о мигранте, который заманил несовершеннолетнюю в подсобку в Екатеринбурге. Фигурантом был 62-летний гражданин Таджикистана, работавший охранником отдела образования администрации района.

Санкт-Петербург Мигранты Скорая помощь Машины Водители
11 декабря 2024, 00:04
Уфимец сжег дом вместе с женой ради нового жилья
РИА «Новости»
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Верховный суд Башкирии огласил приговор уфимцу, обвиняемому в сожжении собственной жены. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

В январе прошлого года обвиняемый решил поджечь свой дом в селе Федоровка, пока выпивал со своей женой. Такое решение показалось мужчине подходящим, чтобы получить жилье получше от администрации города. Недолго думая, он облил старую одежду алкоголем, поджег ее и вышел наружу.

Свою супругу, которая была не в состоянии самостоятельно выбраться из дома из-за сильного опьянения и проблем с опорно-двигательным аппаратом, уфимец оставил в горящем здании. В результате пожара женщина погибла.

Хоть поджигатель и не признал свою вину, суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее московский суд осудил владельца сгоревшего хостела на пять лет колонии общего режима. В этом пожаре погибли восемь человек.

Убийства Пожары Суд Алкоголь Приговоры
10 декабря 2024, 16:59
Бомжа-миллиардера задержали в Москве
Global Look Press
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Московские правоохранители задержали 53-летнего бездомного, который оказался миллиардером Вячеславом Чикалиным. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Мужчину заметили на станции «Теплый стан». При проверке документов оказалось, что он находится в розыске за мошенничество. Бездомный рассказал полицейским, что он - бомж, участник спецоперации, а в столицу приехал якобы на двухнедельный отпуск.

Позже выяснилось, что в 2000 году Чикалин занимал пост вице-президента «Евразбанка» и был старостой прихода храма в Беляево. В 2010-м он стал председателем совета директоров ПАО «Соль Руси» - крупнейшей финансовой пирамиды в истории современной России.

Ранее в Ижевске бездомный до смерти избил женщину , против мужчины завели уголовное дело. Подозреваемый предстанет перед судом.

Мошенничество Мужчины Москва
10 декабря 2024, 09:16
Верховный суд не стал рассматривать жалобу «златоустовского маньяка» на пожизненный срок
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Верховный суд России не стал рассматривать жалобу на пожизненный приговор Николаю Мозглякову, обвиняемому в убийстве двух девочек в Челябинской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Возвращено без рассмотрения», - заявил собеседник журналистов.

По данным картотеки суда, претензию отклонили из-за недопустимости повторных кассационных жалоб.

Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Николая Мозглякова к пожизненному сроку в колонии особого режима. Его обвиняют в убийстве двух семиклассниц.

Тела девочек обнаружили в Златоусте, у одной нашли следы удушения, у другой - колото-резаные раны. Происшествие вызвало большой общественный резонанс.

Мозгляков отбывает пожизненный срок в исправительной колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Это колония особого режима для пожизненно осужденных.

Убийства Суд Челябинская область Приговоры Россия

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