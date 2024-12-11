Сиделка в Москве украла у 100-летнего пенсионера дорогие монеты и награды

По данным правоохранителей, 35-летняя злоумышленница устроилась круглосуточной сиделкой к пенсионеру в квартиру на улице Новый Арбат. Вместе со своим знакомым она украла у дедушки коллекцию монет и его награды, общей стоимостью 300 тысяч рублей. Она отнесла их знакомым перекупщикам, а потом уволилась.

Через некоторое время родственники пенсионера узнали о пропаже и обратились в полицию. Правоохранители нашли подозреваемую и задержали. Также установили личность перекупщика и забрали у него часть краденного. Имущество вернут владельцу.

Против сиделки возбудили уголовное дело и арестовали. Скупщика отпустили под подписку о невыезде.

Ранее похожий случай произошел в Петербурге. Сиделку 85-летнего пенсионера задержали за кражу 273 тысячи рублей у подопечного.