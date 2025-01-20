20 января 2025, 12:51

Сибиряк снял с карты своего московского двойника 20 миллионов рублей

Пресс-служба МВД
Читайте нас в: Google Новости

Россиянин украл 20 миллионов рублей у внешне похожего на себя мужчины. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый родом из Красноярского края. Он приехал в Москву и получил от сообщников поддельный паспорт, в котором были данные внешне похожего на сибиряка мужчины, но фото принадлежало ему самому.

Когда подозреваемый получил фальшивый документ, то обратился в салон связи с заявлением о потере сим-карты и попросил сделать ее дубликат. Сотрудникам мужчина показал поддельный паспорт.

Таким образом злоумышленник получил доступ к телефону потерпевшего, который был привязан к банковским счетам. В итоге подозреваемый снял с них 20 миллионов рублей. Деньги отправил сообщникам, оставив себе только часть.

Полицейские установили личность похитителя, задержали его в Санкт-Петербурге. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее пенсионер из Подмосковья поверил мошенникам и потерял 20 миллионов рублей. Мужчине позвонила подставная сотрудница банка и заявила, что от его имени якобы хотят взять кредит.

Фото Санкт-Петербург Уголовное дело Паспорта Рубль Мошенничество Россия Мужчины Деньги Красноярский край Москва
20 января 2025, 13:17
В машине Гоши Куценко нашли тело женщины с ножевыми ранениями
Читайте нас в: Google Новости
Машина, в которой нашли тело изрезанной женщины, принадлежит актеру Гоше Куценко. Об этом Telegram-каналу Shot сообщил источник.

Автомобиль стоял во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве.

По предварительной информации, пьяный мужчина 1994 года в ночь на 19 январе нанес не менее двух ножевых ранений женщине, с которой они вместе распивали спиртное и поссорились. Пострадавшая скончалась на месте. После убийства он спрятал тело в припаркованную машину, чтобы скрыть преступление.

Сотрудники правоохранительных органов накануне задержали подозреваемого в совершении преступления. Дорогомиловский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Следователи собирают доказательства.

Преступления Машины Актеры Москва
20 января 2025, 08:26
В Туве начали расследование после публикации видео с избиением контрактников
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правительство Тувы проконтролирует расследование жестокого обращения с контрактниками перед отправкой в зону СВО. Информация об этом появилась на официальном сайте республики.

Расследование начали после появления в Сети видеозаписи с избиением военнослужащих. На кадрах видно, что в одной из частей контрактников избивали и применяли к ним электрошокер.

«По поручению главы Республики Тыва Владислава Ховалыга правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики», - подчеркнули в пресс-службе.

Виновных в избиении контрактников установили, в отношении них проводят доследственную проверку. Руководство республики взяло дело на особый контроль.

Спецпредставитель главы Тувы по вопросам СВО Тимур Куулар добавил, что вопросом занимаются военно-следственный комитет и военная прокуратура.

Уголовное дело Военные Видео Избиения
20 января 2025, 07:08
В Мурманске задержали пособника мошенников, оставивших пенсионерку без жилья
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Мурманске задержали помощника аферистов, заставивших пенсионерку продать квартиру. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Следователи выяснили, что летом 2024 года бабушке позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей компании сотового оператора. Она попросила пенсионерку назвать код из присланного СМС-сообщения, чтобы продлить договор на сим-карту. Женщина последовала указаниям.

Через некоторое время ей позвонил подставной «специалист» банка и сообщил о попытках мошенников украсть ее деньги со счета. Чтобы спасти средства, бабушке посоветовали перевести все сбережения на «безопасный счет». После этого пенсионерка отправила мошенникам 350 тысяч рублей, а на следующий день еще 900 тысяч.

Через три месяца потерпевшей предложили продать квартиру, якобы для сохранения финансов. По указанию аферистов жертва продала единственную недвижимость на сумму 2,3 миллиона рублей. К ней приехал посыльный мошенников и она отдала ему деньги с продажи. Когда в квартиру приехали новые владельцы бабушка поняла, что ее обманули.

Полицейские задержали курьера, забравшего деньги у пострадавшей. Им оказался 28-летний уроженец Дагестана. Он рассказал, что ему предложили работу в Мурманске. В обязанности входило забирать деньги с указанного адреса, оставляя себе 5%.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Курьера арестовали. При этом сумму в 2,3 миллиона рублей, которую ему передала бабушка, задержанный возместил в полном объеме.

Уголовное дело Дагестан Рубль Женщины Недвижимость Деньги Квартиры
20 января 2025, 00:57
В Туве задержали военного, избивавшего сослуживцев перед их отправкой на СВО
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Республике Тыва задержали и отправили под стражу военнослужащего, избивавшего сослуживцев в воинской части. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Правоохранительные органы совместно с комиссией Минобороны РФ устанавливают обстоятельства произошедшего. Всех виновных привлекут к ответственности.

До этого на сайте правительства республики сообщили о начале расследования после появления в соцсетях кадров, на которых в воинской части в Тыве жестоко избивают контрактников перед их отправкой в зону спецоперации. Ситуацию взял на особый контроль региональный кабмин.

Задержания Уголовное дело Военные Россия Армия Избиения

Новости по теме