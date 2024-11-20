20 ноября 2024, 16:11

«Схватил ребенка за шею». Как обошлись со школьницей на хоррор-квесте в Уфе

РИА «Новости»
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Две школьницы пострадали на хоррор-квесте в Уфе. Аниматор применил против них физическую силу и электрошокер. Мать одной из пострадавших рассказала 360.ru подробности случившегося.

«Он схватил ребенка за шею и ударил головой об стену», - пояснила она.

В результате школьница, по словам женщины, получила сотрясение мозга и ушиб спинки носа. Мать забрала ее домой, чтобы оградить от комментариев, из-за которых девочка переживает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Руководителей и сотрудников квеста допрашивают.

В июле депутат Сергей Колунов предложил запретить хоррор-квесты. Тогда из-за пожара в комнате в Махачкале погибли две девушки.

Уголовное дело Следственный комитет России
20 ноября 2024, 15:25
Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
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Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля срок ареста еще четырем фигурантам дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Алишеру Касимову*, Исроилу, Диловару и Аминчону Исломовым* меру пресечения в виде заключения под стражей на три месяца.

Исроил, Аминчон и Диловар Исломовы* - отец и сыновья. По предварительным данным, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы уехали с места преступления. Он продал автомобиль в феврале, однако страховой полис ОСАГО на машину не переоформили.

Ранее Басманный суд продлил арест исполнителей теракта в концертном зале. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве*, Рачабализоде Саидакрами Муродали*, Мухаммадсобире Файзове* и Шамсидине Фаридуни*.

*Внесены в реестр террористов и экстремистов.

Суд Теракт в «Крокусе»
20 ноября 2024, 14:53
Мигрант избил до смерти пятимесячную дочь в Люберцах
РИА «Новости»
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Приезжего из Таджикистана заподозрили в убийстве пятимесячной дочери в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело и в ближайшее время изберут меру пресечения. Свой поступок мужчина объяснил тем, что девочка долго и громко плакала.

Источник 360.ru рассказал, что у 28-летнего мигранта 1 ноября истекла временная регистрация в России. Он проживал в Малаховке вместе с супругой, приезжей с Украины, и четырьмя детьми - двумя общими и двумя от первого брака жены. Она нигде не работает.

Ранее в Подольске 10-летнюю девочку-мигрантку заподозрили в убийстве старшей сестры. Предположительно, причиной ссоры стало требование к младшей вымыть посуду.

Уголовное дело Люберцы Убийства Мигранты Следственный комитет России
20 ноября 2024, 02:35
На Сахалине возбудили дело об истязании девочки опекуншей
РИА «Новости»
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На Сахалине следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины-опекуна, которая систематически истязала 12-летнюю воспитанницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Следователи проверили сообщение из ГКУ СРЦН «Маячок» о применении насилия в отношении 12-летней воспитанницы центра.

По версии следствия, 48-летняя жительница города Корсакова неоднократно применяла физическую силу к несовершеннолетнему ребенку в период с января 2023 года по сентябрь 2024 года.

Возбуждено уголовное дело по статье об истязании.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Кроме того, они оценят работу контролирующих органов и системы профилактики.

Ранее в США правоохранители арестовали бывшую защитницу детей, которая истязала и морила голодом приемную дочь. Девочку обнаружили мертвой в одном подгузнике, при этом все тело подростка было в ранах и сильно истощено.

Уголовное дело Дети Избиения Следственный комитет России
19 ноября 2024, 23:50
Нашелся наставивший пистолет на ветерана СВО таксист в Тобольске
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Полиция вычислила таксиста, который во время поездки по Тобольску наставил пистолет на ветерана СВО. Официальный представитель МВД России Ирина Волк показала в своем Telegram-канале допрос задержанного.

Муниципальный отдел МВД России «Тобольский» начал расследование после того, как в интернет попало видео конфликта. Таксист наставил на пассажира пистолет и заявил, что может его убить. Волк сообщила, что полицейские вычислили и задержали водителя в кратчайшие сроки.

На допросе мужчина заявил, что знает о причине задержания. Однако он не признал вину.

«[На видео] плохо отзываюсь. <…> Ну, я бы не сказал, что это угрозы», - сказал таксист.

Он наставил на пассажира травматический пистолет, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Тюменской области. Задержанному 46 лет, он приехал в Тобольск из Самарской области. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство» и ходатайствовали об аресте.

В Краснодаре таксист захотел расправиться с клиентами из-за того, что они попросили подъехать на другую сторону улицы. Пассажиры пожаловались на водителя, но агрегатор ничего не предпринял.

Задержания МВД РФ Военные Такси Полиция

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