Схрон с оружием и наркотиками нашли у напавшего на полицейских в Подмосковье

В ведомстве пояснили, что после задержания обвиняемого криминалисты обнаружили тайник, где тот хранил оружие и наркотики.

Из схрона забрали автомат, пистолеты, большое количество пуль, гильз и патронов. Кроме того, в нем обнаружили контейнеры с неизвестным веществом, которое направили на экспертизу.

Задержанному к обвинению в посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов добавили статью о незаконном обороте оружия. В ближайшее время мужчину доставят на допрос к следователю.

По данным МВД, на сотрудников полиции из Лосино-Петровского отдела в минувшее воскресенье, 7 апреля, напал москвич Василий Буряков.

От открыл стрельбу по правоохранителям. От полученных ран один из сотрудников скончался на месте, другой находится в больнице в тяжелом состоянии.

После стрельбы Буряков скрылся с места на мотоцикле и уехал в Тверскую область, где скрывался в лесу. Его задержали в четверг, 11 апреля. Свое транспортное средство злоумышленник замаскировал еловыми ветками.

По предварительным данным, Буряков открыл стрельбу по полицейским в момент задержания. Правоохранители заподозрили мужчину в торговле наркотиками.